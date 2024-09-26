Ретро автомобили ГАЗ М-20 побывали в Новосибирске

В Новосибирск с визитом прибыли участники международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах». Они путешествуют на ретро автомобилях ГАЗ М-20 «Победа».

Экспедиция стартовала 21 сентября из Ханты-Мансийска и Екатеринбурга. 25 сентября участники сделали остановку в парке «Россия – моя история».

Вместе с ветеранами, курсантами и представителями регионального правительства они возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы.

— Советский автомобиль «Победа» и его символическое значение становится более актуальным в настоящее время, когда наше общество сталкивается с такими же угрозами и вызовами, с какими пришлось бороться нашим отцам и дедам, — передает слова участников пресс-служба правительства Новосибирской области.

Маршрут экспедиции протяженностью 8000 километров пролегает через Уральский и Сибирский федеральные округа. Завершение путешествия запланировано на границе Монголии и Китая.

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