Житель Новосибирска возмутился кассиршей в хиджабе в супермаркете

В Новосибирске в одном из сетевых супермаркетов «Магнит» на улице Виктора Уса покупатель был возмущён, увидев кассира в хиджабе.

Мужчина считает, что в светском государстве подобная одежда не должна быть допустима.

— Здравствуйте, как покупатель требую, чтобы кассир сняла с себя хиджаб, для меня это как форма фашистов СС-ов, пускай дома ходит в чём и как хочет, у нас светское государство, — написал мужчина на платформе «Фламп».

По его словам, те, кто носят хиджаб, показывают свою принадлежность к радикальному исламу.

Ранее редакция сообщала о том, что Русская народная дружина прокомментировала жалобу на них в МВД Новосибирска.