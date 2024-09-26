Житель Новосибирска возмутился кассиршей в хиджабе в супермаркете

В Новосибирске в одном из сетевых супермаркетов «Магнит» на улице Виктора Уса покупатель был возмущён, увидев кассира в хиджабе.
Мужчина считает, что в светском государстве подобная одежда не должна быть допустима.
— Здравствуйте, как покупатель требую, чтобы кассир сняла с себя хиджаб, для меня это как форма фашистов СС-ов, пускай дома ходит в чём и как хочет, у нас светское государство, — написал мужчина на платформе «Фламп».
По его словам, те, кто носят хиджаб, показывают свою принадлежность к радикальному исламу.
Ранее редакция сообщала о том, что Русская народная дружина прокомментировала жалобу на них в МВД Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор – prostooleh
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