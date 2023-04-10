Закупочные цены на молоко продолжают падать

В Минсельхозе Новосибирской области зафиксировали снижение закупочной цены на молоко. По итогам минувшей недели — до 28,1 рубля за литр. Об этом глава ведомства Евгений Лещенко сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве региона. При этом прирост производства за неделю составил 23 тонны — плюс 2,1 тысячи тонн к прошлому году, надой за неделю — 19 кг (+1,4 кг).

Для сравнения, по данным Минсельхоза, средняя закупочная цена по молочным предприятиям Новосибирской области на неделе с 25 по 31 марта составляла 32,18 рубля за литр, по Новосибирску — 34,4 рубля за литр.

— Тенденция падения цен на сырое молоко актуальна для всей России, в том числе для регионов Сибири. Очень существенное сокращение закупочных цен со стороны переработчиков началось в апреле. Сейчас они в среднем на 3 рубля ниже, чем осенью 2022 года. По факту закупочная цена сырого молока сегодня приближается к себестоимости его производства, — говорил редакции Infopro54 председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», член правления Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко.

Напомним, на минувшей неделе ситуация с падением цены на сырое молоко обсуждалась на совещании в Минсельхозе с участием производителей и переработчиков.

Эксперт также выступил с предложением по урегулированию ситуации.

О проблеме снижения закупочной цены на молоко говорят и в Алтайском крае. «Вести Алтая» сообщают, что у многих крупных хозяйств крупные переработчики берут молоко по 27-28 рублей — это чуть выше себестоимости. Но при этом предупреждают о дальнейшем снижении закупочной цены к лету. Частникам за литр молока предлагают и того меньше: к примеру, жители Панкрушихинского района рассказали «Вестям», что вместо 21 рубля у них забирают сырьё уже по 18 рублей за литр. В антимонопольную службу края поступили жалобы из семи районов, ведомство сейчас проводит проверку, нет ли среди закупщиков молока ценового сговора.

По словам депутата Госдумы от края Ивана Лоора, фермеры бьют в колокола не только в регионе, но по всей стране. На сегодня практически везде обвальная цена и снижение — очень чувствительное не только для ЛПХ, но и для хозяйств, которые эффективно занимаются молочным скотоводством, говорится в телеграм-канале правительства региона.

Как отмечается в сообщении, Лоор озвучил несколько выходов из ситуации:

Использовать дополнительные источники на субсидирование литра товарного молока — средства можно было бы взять из зерновых пошлин, полученных в прошлом и позапрошлом годах.

— средства можно было бы взять из зерновых пошлин, полученных в прошлом и позапрошлом годах. Создать закон о молочных интервенциях, по аналогии с зерновыми, когда государство выкупает излишки продукции долгого хранения (сухое молоко масло сыры) у производителей. А при необходимости бизнес выкупает их обратно.

По его словам, ситуацию с ценами на молочном рынке на минувшей неделе рассматривали на заседании аграрного комитета в Госдуме. Лоор подчеркнул, что вариант алтайских коллег — в кратчайший срок предложить Минсельхозу комплекс мер для решения проблемы — поддержали представители аграрного комитета Госдумы.

В ГК «ЭкоНива» редакции Infopro54 сообщили, что компания не может комментировать действующие контракты с покупателями. При этом пояснили, что только за последние несколько месяцев в секторе отмечается продолжающийся рост основных операционных и общехозяйственных расходов, включая подорожание запчастей, ветпрепаратов и увеличение расходов на семя животных. Все это может негативно сказаться на рентабельности молочного животноводства, особенно у небольших хозяйств, бизнес которых нестандартизирован.

— Одним из драйверов роста для отечественной молочной отрасли может и должен стать экспорт, причем не только биржевых товаров (СОМ, сливочное масло, сухая сыворотка), но и готовой молочной продукции, предназначенной для конечного потребителя, — отмечают в компании. — Благодаря качеству российского молока и комфортному курсу рубля к основным мировым валютам у России есть все шансы стать одним из основных поставщиков широкого спектра молочной продукции на мировые рынки, и этим нужно непременно воспользоваться.

Ранее редакция рассказывала, что сыр новосибирского завода планируют поставлять в Саудовскую Аравию.