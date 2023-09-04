В Кузбассе построят реабилитационный центр за 3 млрд рублей

В Кемерово ищут подрядчика для проектирования и строительства реабилитационного центра на 200 мест, говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Министерство строительства Кузбасса.

Согласно документации, реабилитационный центр будет возведен по ул. Ворошилова, 21б в городе Кемерово. Общая площадь земельного участка — 30775 кв. метров.

В шестиэтажном здании (включая один подземный этаж) разместят палатное отделение на 60 коек, дневной стационар на 40 коек, отделение интенсивной терапии на 6 коек и отделение реанимации на 3 койки. Кроме того, в составе центра предусмотрено амбулаторное отделение на 90 посещений в смену. Площадь здания составит 16 750 кв. метров.

Подрядчик должен приступить к проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации (в том числе прохождение государственной экспертизы) — сразу после подписания контракта и до 20 февраля 2024 года. Завершить строительство необходимо до 30 ноября 2025 года. Строительство предполагается в один этап.

Кроме того, контрактом предусмотрено благоустройство и озеленение территории в границах земельного участка, размещение малых архитектурных форм и автостоянки для персонала.

На разработку проектной документации и строительные работы направят 3 млрд рублей. Финансирование строительства будет осуществляться из бюджета Кемеровской области. В 2023 году подрядчику направят 963,2 млн рублей, в 2024 году – 1,5 млрд рублей и в 2025 году – 561,7 млн рублей.

Результату аукциона будут подведены 20 сентября.

На сегодняшний день в Кемерово действует Центр медицинской реабилитации им. М.Н. Горбуновой, построенный в 1989 году. Его основной вид деятельности — реабилитация пациентов неврологического и травматологического профилей и после перенесенной коронавирусной инфекции. В структуре центра есть круглосуточные и дневной стационары, отделения лечебной физкультуры, функциональной диагностики, противоболевой центр, а также физиотерапевтическое и рентгенологическое отделения.

Строительство крупного реабилитационного центра сейчас ведется и в Бердске Новосибирской области. Федеральный детский реабилитационный центр (ФДРЦ) на 300 коек будет иметь площадь 60,8 тысячи кв. м.

В центре будет оказываться высокотехнологичная помощь детям от 1 года до 18 лет с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими заболеваниями, заболеваниями органов чувств. Центр будет включать пять отделений круглосуточного стационара, дневной стационар, лечебный и консультативно-диагностический блок, а также административные, технические и вспомогательные помещения.

В декабре 2020 года на строительство ФДРЦ в Бердске Правительство РФ выделило 7,6 млрд рублей. В августе 2023 года комиссия по региональному развитию одобрила решение о направлении еще 1,8 млрд рублей на строительства центра. Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства ФДРЦ стал «Концерн Титан-2».

Кроме того, на базе Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов планируется создание в 2024 году центра реабилитации участников СВО. Проект будет включать реконструкцию и строительство нового здания.

Мощность центра составит 400 койко-мест. Как отмечал глава региона, выделение необходимого финансирования позволит запустить центр уже через 1,5 года. На реабилитационные сертификаты в бюджете заложили более 30 млн рублей на 2023 год. Услугой могут воспользоваться все категории участников спецоперации, включая добровольцев и контрактников.

Ранее редакция сообщала, что в детском реабилитационном центре под Новосибирском идет строительство главного корпуса и стационара.