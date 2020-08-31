Проект Richmond Residence от ГК «ДомСтрой» стал победителем премии Urban Awards

26 августа в Санкт-Петербурге состоялась 12-я церемония вручения наград в рамках Федеральной премии Urban Awards. Торжественное мероприятие посетили 190 гостей, представляющих самые выдающиеся строительные компании из разных регионов России. В этом году награды вручались в 25 номинациях.

Отмечается, что отбор финалистов и определение победителей проходило в несколько этапов. Со 2 июля по 3 августа проходило голосование членов жюри для определения финалистов. Экспертная комиссия осуществила оценку 153 проектов из 30 регионов России. Список финалистов Премии утвержден Независимым аудитором — фирмой PwC. 10 августа состоялось заседание регионального комитета жюри бизнес и элит-класса.

Каждый участник презентовал своей объект экспертной коллегии в течение 7 минут и отвечал на вопросы жюри. Проекты участников оценивались по нескольким параметрам (Расположение проекта; комфорт и привлекательность пешеходных маршрутов в инфраструктуре комплекса; организация входных групп, подъездов и зон вокруг; функциональность общественных пространств; удобство и разнообразие дворовых территорий, уровень и разнообразие озеленения; инфраструктура для жителей в шаговой доступности (существующая / строящаяся); инфраструктура территории для людей с ограниченными возможностями; наличие паркинга; ценовая политика и др).

Проект ГК «Дом-Строй» Richmond Residence стал победителем в номинации «Лучший региональный комплекс года элит-класса» в 2020 году.

— Члены жюри задавали вопросы по конструктиву здания и инженерным решениям. Например, где будут размещены наружные блоки кондиционеров. У нас застройщик предусмотрел специальные места для размещения блоков, так что они не будут портить фасад. Кроме того, застройщик сразу же выполняет трассы для размещения стока конденсата, — пояснили Infopro54 в пресс-службе ГК «Дом-Строй». — Что значит система двойного фасада. Это достаточно новая технология — до этого мы применяли ее только на нашем жилом комплексе «Флотилия». Система двойного фасада улучшает теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики дома. Как будут организованы погрузо-разгрузочные работы. Погрузка и разгрузка грузов предусмотрена из подземного паркинга, для этого выделено специальная площадка, куда подъезжают грузовые автомобили. Были вопросы по внутренней инфраструктуре. Жюри заинтересовала открытая терраса площадью более 200 кв. м.

Помимо проекта группы компаний «Дом-Строй» в финал также вышли комплекс апартаментов Ayu-dag Resort (округ Алушта, республика Крым), апартаменты Odette (Казань) м жилой комплекс «Шаляпин» (Нижний Новгород).

Фото предоставлено пресс-службой компании