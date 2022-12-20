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Проект Уралсиба «Реализация людей с особенностями здоровья в профессии» назван лучшим социальным проектом

  • 20/12/2022, 11:20
Проект Банка Уралсиб «Реализация людей с особенностями здоровья в профессии» занял первое место в номинации «Лучший социальный проект» ХVI Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS.

банк УралсибОн посвящен вопросам творческой и профессиональной реализации людей с особенностями здоровья. Проект стартовал полтора года назад, и теперь, вопреки устоявшейся  официальной терминологии, героев проекта в банке называют «людьми с безграничными возможностями» – потому что не понаслышке знают об их силе духа, воле к победе и огромном желании идти навстречу своей мечте, невзирая на любые препятствия.

Проект начался с того, что банк стал патронировать Александра Зинченко, имеющего ДЦП, на его пути к мечте – прохождению полужелезной дистанции триатлона IronMan. Александр впервые прошел дистанцию открытой воды на соревнованиях в Казани, пользуясь только одной рукой. Его успех стал вдохновляющим примером, о котором должны были узнать не только сотрудники банка, но и гораздо более широкий круг людей. Поэтому в Санкт-Петербурге был проведен пресс-ланч, куда пригласили и других ярких героев с особенностями здоровья. Проект реализовывался при поддержке Службы по работе с персоналом банка, и руководитель направления подбора персонала Анастасия Верховцева, познакомившись с Александром Зинченко и проведя собеседование с ним, рекомендовала его к работе в одном из подразделений банка, где Александр успешно работает уже год.

«На настоящий момент проект стал регулярно действующей публичной площадкой, где встречаются представители банка в качестве стороны работодателя, люди с неограниченными возможностями, которые готовы также неограниченно реализовываться в профессиональном плане, а также организации, которые им в этом помогают», – отметила руководитель Службы внешних коммуникаций банка Ирина Волина. В этом году для обсуждения вопросов творческой и профессиональной реализации встретились представители проектов «Антон тут рядом», «Мир наощупь», «Работа-i».

Премию RETAIL FINANCE AWARDS в шестнадцатый раз провел журнал «Тhe Retail Finance», наградив ее победителей за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. Отбор участников премии производился в два этапа. На первом этапе номинанты проходили через квалификационное голосование профессионального сообщества. На втором этапе проекты были представлены профессиональному сообществу на форуме Retail Finance Forum.  В финал премии вышло 85 участников.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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