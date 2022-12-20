Совместными усилиями: энергетики АО «РЭС» и сознательные граждане пресекают хищения энергоресурса

С развитием технологий повышается сложность применяемых недобросовестными потребителями способов безучетного потребления.

Для предотвращения особо вопиющих случаев незаконного потребления с 2021 года в компании реализуется бригадная практика работы по выявлению и пресечению сложных способов хищений электрической энергии. Эта ответственная работа доверена высококвалифицированным сотрудникам отдельных подразделений, которые оперативно действуют в тесном контакте со службой безопасности и правоохранительными органами.

Такие бригады АО «РЭС» укомплектованы и экипированы специальным набором технических средств и инструментом, обеспечивающим возможность проведения проверок соблюдения требований к учету электрической энергии любого уровня сложности.

Практика работы бригад в рамках отдельного подразделения за период использования показывает высокую эффективность, более 40% общего объема выявленного неучтенного потребления приходится на результаты работы такого подразделения.

Помимо профессионалов, в дело предотвращения и выявления хищений электроэнергии вовлечены и сознательные граждане. Напомним, что в АО «РЭС» уже почти 2 года действует механизм поощрения за сообщения о фактах энерговоровства. За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов). А если по итогам проверки объём незаконного потребления превысит 100 000 рублей в денежном эквиваленте, то гражданин получит процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

В 2022 году энергетики наблюдают устойчивую динамику активности неравнодушных к фактам хищений граждан. С начала действия программы привлечения активных граждан поступило более 450 сообщений, по результатам проверок которых пресекли несколько десятков правонарушений. Авторам подтвердившихся сообщений о хищении электроэнергии АО «РЭС» уже выплатило более 120 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Напомним, для того чтобы получить вознаграждение, нужно подать обращение (с указанием персональных данных и реквизитов заявителя) на официальном сайте компании в разделе «Сообщить о хищении» или направить письменное заявление в адрес компании. Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта.

Информацию можно сообщить в АО «РЭС» любым удобным способом:

позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

заполнив форму в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании