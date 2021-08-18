Проект водородной заправки разрабатывают ученые СО РАН

Ученые Института катализа СО РАН разрабатывают проект улучшенной водородной автомобильной заправки.

Несмотря на перспективность водородной энергетики для транспорта, пока в России действует одна водородная заправка, в Подмосковье.

— Технологии получения водорода из природного газа известны, но они масштабированы под большие мощности. Мы хотим адаптировать их к задаче локального получения водорода высокой чистоты и невысокой мощности, а также улучшить эффективность процессов, — рассказал старший научный сотрудник Института катализа СО РАН, к. х. н. Дмитрий Потемкин.

Традиционно процесс получения водорода из природного газа включает стадии паровой конверсии метана, паровой конверсии монооксида углерода и короткоцикловой адсорбции углекислого газа. Последняя стадия требует проведения всей цепочки процессов при повышенном давлении, от 1 МПа (около 10 атмосфер). Это негативно сказывается на равновесном превращении метана, то есть происходят его потери и снижается энергетическая эффективность процесса.

— Мы планируем разработать новые материалы для извлечения углекислого газа в ходе реакции. Благодаря отказу от короткоцикловой адсорбции, давление при получении водорода может быть снижено с 10 до 1-3 атмосфер, и это увеличит равновесную конверсию метана, — пояснил Потемкин.

Проект «Каталитические материалы и технологии для российской водородной заправки» поддержан РНФ на три года — за это время ученые планируют создать лабораторную установку для получения водорода, моделирующую работу заправки. Как отметил Дмитрий Потемкин, к технологии проявляют интерес частные компании, работающие по направлению зеленой энергетики. Результаты исследования могут быть интересны также производителям природного газа.