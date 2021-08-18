Депутату выставили счет за полицейское сопровождение несогласованного митинга

— Новосибирская полиция с этого года начала оказывать новый вид платных услуг. Можно вызвать полицейских на ваш праздник. Оплата посуточная.

Парни из Мошковского и Ордынского районов обойдутся вам подешевле — 1500 рублей за человека; ребята из Колывани существенно дороже — 2700 рублей; дороже всего, конечно, заказать себе новосибирских полицейских — почти 4000 рублей.

Спросите, почему я этим интересуюсь? ГУ МВД выставило мне счет за проведение публичного (Несогласованного. — Ред.) мероприятия 23 января. По мнению генерал-майора Кулькова, услуги 802 ребят в форме обошлись мне и коллегам в 2,8 млн рублей.

Бизнесмены, надо сказать, из полицейских так себе. У приличных предпринимателей принято вначале согласовывать с заказчиком объем услуг и их стоимость, а уже потом оказывать. Знал бы я тарифы заранее, может, предпочел бы побольше парней из Мошково и поменьше из Новосибирска.

Ну и вообще, до сих пор не могу понять, чем были заняты эти 802 человека весь день 23 января. Напомню, я этот день провел в суде и спецприемнике, так что в горячей тусовке с полицейскими никак не участвовал. Полагаю, хотя бы в рамках судебного заседания смогу выяснить подробно, кто точно там был и как они развлекались.

Кому-то это может показаться смешным. А мне чего-то нет. Почти четверть федерального бюджета уходит на содержание силовиков. Нищие пенсионеры, убитые поликлиники, загаженные школьные туалеты — все это ради того, чтобы содержать самую большую в мире армию силовиков.

Чаще всего на депутатские приемы ко мне приходят люди, которые жалуются на наркопритоны, игорные клубы, алкоточки и бездействие полиции. А просто граждане не знают, что этих бюджетных затрат недостаточно и за вызов полицейского надо заплатить отдельно. Тогда он, может быть, найдет возможность приехать.

Ну что, друзья, ждите горячих подробностей из суда.

По материалам публикации на странице Сергея Бойко в Facebook