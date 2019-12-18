«Военную горку» комплексно перезапустят

Как синергетическая пара для этого парка рассматривается исторический парк «Россия — моя история» — проект, ставший первенцем гражданского «перезапуска» этой территории, прежде закрытой для горожан и на протяжении 106 лет «невидимой» в городском обиходе. Специалисты этого парка-музея и стали инициаторами создания проектной группы. Сейчас идея прошла концептуальную детализацию, о ней уже можно говорить как о проекте, готовом к представлению заинтересованным ведомствам — федеральным Министерству культуры и Министерству обороны. По словам инициаторов проекта, его воплощение в задуманном объеме откроет путь туристической диверсификации Новосибирска и позволит городу получить фактически еще один исторический центр — причем не уступающий по колориту центру «первому», а по некоторым параметрам даже превосходящий его. Это вполне укладывается в типично новосибирский сценарий развития — полицентричность: в районе метро «Октябрьская» на глазах растет и уплотняется Сити, а совсем рядом при таком раскладе возникнет еще один «старый город».

Три объекта из списка Минобороны РФ не перешли к Новосибирску — По большому счету речь идет не просто о парке «Патриот», а о комплексном развитии территории, где этот парк будет одним из флагманов. — поясняет Алексей Пронин, кандидат исторических наук, директор исторического парка «Россия — моя история». — Парк «Патриот» — это материализация давнего желания историков и краеведов. В Сибирском федеральном округе (да и вообще на территории России восточнее Урала) нет военно-исторических музейно-выставочных комплексов, сопоставимых с Музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге или с комплексом УГМК в Верхней Пышме под Екатеринбургом. Для такой огромной территории, на мой взгляд и по мнению моих коллег из сообщества историков, это большое упущение. Понятно, что сложившаяся ситуация не является чьим-то злым умыслом. Наши регионы, несмотря на богатое военно-историческое наследие, в годы Великой Отечественной войны являлись глубоким тылом, потому разворачивать тут крупный военно-мемориальный и военно-музейный комплекс раньше не посчитали нужным. Возможно, были другие приоритеты, возможно, тема тыла считалась «незрелищной»…

Сегодня потребность в таком комплексе находится на новом уровне осмысления. Крупный музей, посвященный военной истории Новосибирской области и Сибири в целом, — сейчас актуальная потребность. Причем такой объект, нужен не просто для престижа или статуса, у него есть огромный потенциал прямой и косвенной эффективности.

Сильными сторонами территории новосибирского Военного городка Алексей Пронин называет уникальную концентрацию исторического контекста и высокую степень градостроительной сохранности, позволяющую воочию наблюдать целостность изначального замысла 1910 годов.

— На рубеже 1990-2000-х сюда чуть было не пришла в виде застройщика группа, связанная, по слухам, с именем Елены Батуриной, — вспоминает Пронин. — И спасибо Министерству обороны за то, что оно не пошло тогда на такую авантюру, не повелось на соблазн быстрых денег. Да, сохранность многих зданий сейчас очень проблемна. Но обошлось хотя бы без массированного сноса старого фонда и вторжения коммерческой застройки. Территория оставалась закрытой на протяжении практически всех 107 лет. Потому, с одной стороны, она сохранилась, с другой — стала белым пятном в сознании новосибирцев. Многие наши посетители, не зная, что такие дома и районы в Новосибирске вообще возможны, и попадая сюда впервые, удивляются плотности и основательности застройки, ее непривычной современному горожанину эстетике. Отметим, что эти 110 лет существования городка — практически непрерывный, концентрированный поток исторических событий, связанных с военной историей нашего отечества. На этой очень компактной территории разворачивались исторические события огромной важности. Практически до недавних пор это место оставалось крупной военной базой, гарнизоном в центре быстрорастущего города. Изначально городок был обособлен, стоял на окраине, но Новосибирск быстро «оброс» его со всех сторон. Важный центр мобилизации и подготовки войск в годы Первой мировой войны, наш военный городок сохранил свое стратегическое значение и в дальнейшем. В годы Великой Отечественной войны здесь располагалось Новосибирское военно-пехотное училище, давшее с июля 1941 по февраль 1945 года 24 выпуска командиров младшего и среднего звена, всего 16600 человек, из которых 14 были удостоены звания Героя Советского Союза. Это училище, НВПУ, проработало здесь с 1939 по 1957 год. Это и курсы, а затем и школа Главного управления контрразведки «Смерть шпионам» Народного комиссариата обороны (ГУКР «СМЕРШ» НКО) СССР, работавшие тут с мая 1942 по март 1948 года. А в послевоенные годы новосибирский военный городок стал местом дислокации 85 Краснознаменной Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии и прославленного 228 Ордена Александра Невского Севастопольского мотострелкового полка. В общем, на сравнительно небольшой площади сосредоточена огромная плотность исторического контекста. «Место пропитано историей» — тут это не метафора, тут это имеет буквальное значение. Причем история эта не всегда бравурная и радостная. Она разная — как и свойственно ей.

Наконец, как подчеркнул Алексей Пронин, бесспорна архитектурная ценность района. Ибо это огромный массив старого Ново-Николаевска: 31 сохранившееся кирпичное здание дореволюционной постройки, со статусом памятников культурного наследия регионального значения и, кроме того, 5 вновь выявленных в течении 2018 года объектов, которые ждут экспертизы.

На месте военного городка создадут культурно-исторический кластер — отметил Пронин. — Согласитесь, 36 старинных капитальных зданий — это огромное, по местным пропорциям, пополнение коллекции архитектурного и исторического наследия. Кроме того, застройка новосибирского военного городка сохранила несколько волн строительства, отраженных в архитектуре. В общем, у столь молодого мегаполиса, где историки и краеведы сетуют на малое число объектов исторического наследия, есть уникальный шанс ввести в оборот сразу огромный массив объектов культурного наследия, объединенных в целостную историко-архитектурную среду и сохранивших оригинальную планировку территории. Сегодня потенциал Военного городка — более 50 гектаров исторической территории! Таким образом, возможная реализация здесь военно-исторического комплекса не будет просто калькой московского парка «Патриот», ибо сама предметная среда тут уникальна. Аутентичная застройка, практически неиспорченная поздними включениями, сохранившийся участок с настоящей булыжной мостовой, который может стать осью уличной экспозиции техники и инженерных сооружений, наконец, возможность восстановления воинского храма во имя Св. Николая Мирликийского, снесенного военными в 1989 году(!). Его исторический фундамент сохранился — его, скорее всего, законсервировала насыпь, на которой построили гаражный бокс.

Как отметил Алексей Пронин, военно-исторический музейный комплекс «Патриот» — формат, одобренный и поддержанный Министерством обороны. В том числе, в контексте переоснащения Вооруженных Сил РФ министерство готово обеспечивать такой парк крупномерными экспонатами, должным образом демилитаризованными, то есть выданными из боевого состояния. Например, военной техникой.

— Да, она будет в статусе экспонатов, без функционала, — подчеркнул Алексей Пронин. — Но это подлинная военная техника, не муляжи из имитационных материалов. В том же московском «Патриоте» броня многих экспонатов «видела» настоящие бои и войны. У многих машин там есть своя боевая история.

При этом инициаторы создания парка «Патриот» хотят, чтобы территория, для которой парк станет драйвером, не была бы монотематической, а развивалась вариативно. Залогом такой тематической широты Алексей Пронин называет принцип государственно-частного партнерства и кластерный подход к реализации проекта.

— Это и очаг культуры, и очаг исторического просвещения. Вопрос лучше ставить не просто о парке «Патриот» как об отдельном формате, а о многоплановом инфраструктурном преобразовании этой территории для появления здесь целого спектра учреждений культуры. Формат такого комплекса удобен и привлекателен для ГЧП. На эту площадку могут быть привлечены крупные коллекционеры — те, кто собирает военную форму, воинские реликвии. Максимально эффективен такой парк будет именно в связке с нашим историческим парком и также с музеями, которые могут зайти на эту площадку вслед за «Патриотом». Например, тут органично бы смотрелась вторая экспозиция Музея Природы, экспозиция Музея Спорта, Музея Связи. Сюда также органично вписываются различные творческие объединения и учреждения дополнительного образования и воспитания. Историзм и мемориальность — это родственные, но все же разные понятия. Эта территория, не будучи застроенной наобум, имеет отличный потенциал по развитию зеленого паркового каркаса. Например, здесь вполне органично смотрелся бы скейт-парк — он, как и другие формы молодежного досуга, идее патриотизма отнюдь не противоречит.

Как подчеркнул Алексей Пронин, для перехода проекта в стадию воплощения необходимо решить вопрос землевладения.

«Дом.РФ» попросили учесть интересы Новосибирска при решении судьбы военного городка — С другой стороны, абсолютно ясно, что сейчас, в нынешних реалиях, никто не будет возвращать крупные военные соединения с тяжелой техникой в центр почти двухмиллионного мегаполиса. Потенциал территории признают все — и историки, и краеведы, и рабочая группа Министерства культуры, и проектировщики. Здесь очень важна позиция Министерства обороны РФ. Конечно, это гигантский кусок территории. И если это решение Минобороны состоится, оно станет беспрецедентным в истории города. Это место — плотный концентрат потенциальных возможностей, которые нужно максимально полно реализовать. Этот проект имеет стратегическое инфраструктурное значение и для Новосибирска, и для региона, и для федерального округа в плане повышения туристической привлекательности Новосибирска, для тематической вариативности туризма и, особенно, для развития межрегиональных туристических маршрутов в рамках СФО.

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