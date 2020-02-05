Проект завода по производству лизина увеличил мощности в два раза

Он пояснил, что в рамках федеральной программы планировалось строительство завода в Омске — с объемом переработки 500 тысяч тонн сырья в год. Новосибирцы предложили разделить проект на два (по 250 тысяч тонн) и один из таких заводов построить в Новосибирске.

Напомним, завод должен был производить 10 тысяч тонн клейковины, 30 тысяч тонн кормового лизина, 19,8 тысячи тонн этилового спирта, 38 тысяч тонн кормовой добавки DDGS. Об этом говорилось в презентации УК, представленной на заседании инвестсовета в июне 2019 года. Увеличение мощности в два раза предполагает соответствующий рост объемов производства. Кроме того, это приведет к росту стоимости проекта с 12 млрд до 20-22 млрд рублей, по словам Константина Зайцева. Это будут как средства частного инвестора, так и привлеченные им финансовые ресурсы. Называть компанию-интересанта собеседник InfoPro54 отказался, отметив, что «пока рано». Напомним, на инвестсовете в июне 2019 года Зайцев также не дал информацию об инвесторе проекта. Впрочем, представителям правительства он был известен. И.о. министра экономического развития области Лев Решетников, комментируя представленный проект кластера и завода, заявил, что «собственных средств у управляющей компании нет, а у заявленных инвесторов уставный капитал составляет 10 тысяч рублей, также есть задолженность по налогам в бюджет».

По его словам, потенциальные резиденты агропарка в курсе сложившейся ситуации, не отказались от своих планов зайти в проект и ожидают, когда решится вопрос на федеральном уровне. Зайцев подчеркнул, что у «Сибирского научно-производственного технопарка» есть поддержка на уровне Совета Федерации.

В пресс-службе АО «Дом.РФ» в ответ на запрос InfoPro54 подтвердили, что решением правительственной комиссии от 06.04.2018 Новосибирской области было передано осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению находящимся в федеральной собственности земельным участком (кадастровый номер: 54:07:000000:1946) площадью 143 га для создания промышленного парка (не в собственность Новосибирской области), в установленные сроки (06.10.2019) полномочия реализованы не были. Земельный участок передан обратно. Однако в ответе отмечается, что решением правительственной комиссии от 30.12.2019, в соответствии с ходатайством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, полномочия по распоряжению земельным участком переданы Новосибирской области повторно. Участок вновь предоставлен под создание технопарка и бизнес-инкубаторов.

Опрошенные InfoPro54 участники рынка недвижимости отметили, что земельный участок, на котором инвестор планирует построить агрокластер, не менее привлекателен и с точки зрения строительства загородного жилья. Сразу несколько экспертов рынка на условиях анонимности сообщили, что высокопоставленный чиновник из правительства области проявлял интерес к этому участку именно с точки зрения коттеджного строительства. О каком конкретно человеке идет речь, собеседники редакции говорить отказались.

Сергей Дейнека, аналитик «БКС Премьер», считает, что у проекта по переработке зерна с производством лизина, который планируется создать в рамках «Сибирского научно-производственного технопарка», имеются хорошие перспективы.

— Этому способствует ряд факторов. Во-первых, доступность сырья. Регион расположен вдали от портов, и транспортировка зерна, 35-40% которого каждый год отправляются за пределы Новосибирской области, это достаточно дорогое удовольствие, поэтому создание здесь проекта по глубокой переработке зерна видится целесообразным, — говорит эксперт. — Также отметим фактическое отсутствие в регионе нишевой конкуренции — два действующих завода, где производится лизин, располагаются в Белгородской («Завод премиксов №1») и Тюменской («АминоСиб») областях. Второй довод в пользу реализации проекта — близость к потенциальным потребителям. В Новосибирской области хорошо развито сельское хозяйство, потребности в кормах и биодобавках каждый год растут, появляются новые проекты в птицеводстве, свиноводстве, формирующих спрос на лизин.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Антон Вакуленко обращает внимание, что производство лизина будет лишь одним из направлений деятельности завода. Ранее сообщалось, что он будет производить и другую продукцию: клейковину, этиловый спирт, различные добавки. Так что удивляться заявленной мощности не стоит — сырья потребуется много.

— Что касается строительства завода конкретно в области, то логика в этом, конечно, есть. Во-первых, в регионе выращивается много зерна, которое станет сырьем для данного завода, то есть аграрии смогут реализовывать свою продукцию. Во-вторых, регион обладает развитой транспортной сетью, что позволит при необходимости закупать сырье в соседних регионах и странах, отправлять готовую продукцию как внутренним потребителям, так и экспортировать ее. В-третьих, в области есть и высококвалифицированные кадры, и машиностроительные предприятия, так что обеспечить завод персоналом и оборудованием не составит труда, — перечисляет он

Вакуленко напоминает, что лизин является незаменимой аминокислотой и в животных организмах не синтезируется, а поступает извне с пищей.

— Насколько известно, на предприятии планируется производить кормовой лизин для животных, что может увеличить их продуктивность, улучшить здоровье, в результате аграрии смогут достичь лучших результатов в производстве продукции, так что необходимость в лизине есть. Ранее в Минсельхозе РФ неоднократно отмечали, что имеется значительная зависимость от импортных кормовых добавок, в том числе и от лизина, и стране необходимо производить его самостоятельно, причем не только на внутренний рынок, но и на экспорт, — констатирует аналитик. — Учитывая важность данного производства как для решения задачи импортозамещения, так и задачи увеличения экспорта, оно может получить меры государственной поддержки для агропромышленного комплекса. Возможно, что речь может идти об одной из двух государственных программ, указанных на сайте Минсельхоза РФ. Это либо Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, либо Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

Объем инвестиций в проект с учетом масштабов планируемого производства Дейнека также считает вполне адекватным. Сроки окупаемости инвестиций, по его оценкам, могут варьироваться от 7 до 10 лет — в зависимости от конъюнктуры рынка и эффективности сбытовой политики в будущем.

— Заявленного объема инвестиций может быть достаточно для строительства предприятия такой мощности. Ориентировочный срок окупаемости предприятия может составить 6-8 лет, — говорит Антон Вакуленко.

Напомним, идею создания технопарка компания (совместно с администрацией Бердска и экономическим блоком правительства) прорабатывает с 2017 года. Первоначально речь шла о создании парка по типу brownfield на территории ПО «Сиббиофарм». Однако, когда были проработаны заявки всех потенциальных резидентов, оказалось, что это сделать невозможно, так как не хватает ни площади, ни имеющихся мощностей.

В итоге было принято решение сформировать парк в формате greenfield на соседней площадке — землях, расположенных в Мичуринском сельсовете. Речь идет о 150 га, которые ранее находились в федеральной собственности, но в 2018 году были переданы в собственность области (при содействии сенатора Владимира Лаптева).

На инвестсовете в июне 2019 года Константин Зайцев сообщал, что завод по глубокой переработке зерна займет на площадке технопарка 20 га. Кроме того, по его словам, на тот момент было подписано соглашение с 7 компаниями — потенциальными резидентами парка. Среди них: ООО «Аквастрой ТЭК», которая планировала построить центр по хранению и обработке данных (15 га), ООО «АПК» — завод по производству кормов (5 га), ООО «Евразия» — мультитемпературные склады для хранения сельхозпродукции (20 га). Также в парке планируется построить бизнес-центр, гостиницу, СТО для грузовых автомобилей, площадку по продаже сельхозтехники.

В интервью газете «Коммерсант» весной 2019 года Константин Зайцев отмечал, что инвестором проекта выступает ООО «Финансово-инвестиционная компания «Корпорация развития регионов».

Емкость российского рынка лизина, по версии «БКС Премьер», составляет 160-170 тысяч тонн в год.

Фото автора