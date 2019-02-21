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Проектирование «Городской электрички» планируют запустить в этом году

В этом году Западно-Сибирская железная дорога также приступает к подготовке ПСД по второму пути до Черепаново.
  • 21/02/2019, 16:38
Проектирование «Городской электрички» планируют запустить в этом году

Правительство региона совместно с РЖД прорабатывает механизм софинансирования обновления подвижного состава пригородных поездов через взносы в уставной капитал ОАО «Экспресс-пригород». В 2020 году таким образом планируется заменить два выбывающих из эксплуатации состава. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе социально-экономического форума Западно-Сибирской железной дороги.

Еще один перспективный совместный проект, реализация которого может начаться в этом году на уровне проектирования, – «Городская электричка». Запуск маршрута через платформы «Клещиха», «Чемская», «Нордмолл», «Чистая Слобода» позволит существенно улучшить доступность отдаленных микрорайонов левобережья города, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Не менее интересный для области проект строительства второго пути до Черепаново – с учетом того, что здесь могут развиваться не только грузовые, но и пассажирские перевозки, а также будут сформированы три транспортно-пересадочных узла – в Искитиме, Бердске и Черепаново. В этом году Западно-Сибирская железная дорога приступает к проектированию второго пути до Черепаново, а с 2020 года планирует начать его строительство.

Фото: Gensa Gensa

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