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Весной стартуют продажи Citroen C5 Aircross в Новосибирске

Продажи кроссовера в регионе начнутся во втором квартале 2019 г.
  • 21/02/2019, 17:21
Автор: Михаил Фишер
Весной стартуют продажи Citroen C5 Aircross в Новосибирске

Продажи кроссовера Citroen C5 Aircross в Новосибирске стартуют во втором квартале 2019 года. Автомобиль оснащен подвеской нового типа «Progressive Hydraulic Cushions» с гидравлическими ограничителями хода. Он производится на заводе в Ренн-ла-Жанэ (Франция). Линейка двигателей для России, а также комплектации и цены будут объявлены позже.

— Новая подвеска Progressive Hydraulic Cushions гарантирует плавность хода, особенно на дорогах с плохим покрытием, а сиденья повышенной комфортности с «умным» наполнителем повторяют изгибы тела и позволят избежать усталости даже от многочасовых поездок, — сообщает пресс-служба Citroen.

Внешний дизайн C5 Aircross предлагает 30 цветовых комбинаций экстерьера, семь цветов кузова. Автомобиль предлагается с 4 вариантами отделки интерьера. Объем багажного отделения составляет 720 л. Citroen C5 Aircross оборудован беспроводным зарядным устройством для смартфона и системой Connected Cam Citroen, с HD-камерой с углом обзора 120 градусов, интегрированную в крепление салонного зеркала заднего вида с GPS-модулем и встроенной памятью на 16 Гб. По функционалу она представляет собой полноценный видеорегистратор.

Третий дебют Citroen в Новосибирске

Напомним, что ГК «Автолига» является официальным представителем марки Citroen в Новосибирске. На пресс-конференции в конце ноября 2018 года генеральный директор ГК «Автолига» Игорь Кошкин анонсировал открытие (весной 2019 года) дилерского центра Peugeot и Citroen в правой части здания автосалона на улице Станционной.

Фото citroen.ru

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