В районе высоток у метро Октябрьская планируют построить очистные сооружения

На проблему неприятных запахов из магистрального канализационного коллектора жители Шевченковского жилмассива жалуются уже много лет. В последние годы ситуация начала усугубляться из-за массовой застройки. В районе метро Октябрьская сносят частный сектор вместо которого растут высотки. Стоимость квадратного метра в этих домах одна из самых высоких в Новосибирске и доходит до 300 тысяч рублей за квадрат. В данной локации застройщики также анонсировали возведение небоскреба.

Однако, мощности канализационного коллектора, который проходит по территории, на эту нагрузку не рассчитаны. Об этом напомнил в ходе круглого стола депутат Госдумы от Новосибирской области (КПРФ) Ренат Сулейманов. По его словам, проблема выброса газов на дюкерном переходе в районе Законодательного собрания имеет объективный характер, так как переход обеспечивает работу магистрального канализационного коллектора.

— Причиной неприятного запаха специалисты называют необходимость сброса давления. Плюс относительно недавно была закрыта камера гашения на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова. Есть опасения, что техническое задание будущего очистного сооружения было сформировано без учета реального выброса веществ в атмосферу, — отметил помощник Сулейманова Антон Пащенко.

Сулейманов сообщил, на совещании в администрации Октябрьского района директор МУП «Горводоканал», депутат регионального парламента («Единая Россия») Юрий Похил рассказывал, что до конца 2025 года на проблемном участке планируется создание дополнительных очистных сооружений. По данным Рената Сулейманова, «Горводоканал» уже заказал проект строительства дополнительных очистных сооружений для фильтрации воздуха. К маю он должен пройти госэкспертизу и после этого МУП приступит к строительству.

Ранее редакция сообщала о том, что рядом с метро «Октябрьская» в Новосибирске построят 23-этажную гостиницу. Предполагается, что в ней будет 680 номеров.