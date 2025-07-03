Огромные очереди фур с овощами скопились на дорогах левобережья Новосибирска

С увеличением поставок овощей и фруктов на въезде в Новосибирск скопилось множество грузовиков. В соцсетях появились фотографии сотен фур, ждущих у таможенного поста, расположенного на Клещихе.

— Сотрудники Новосибирского западного таможенного поста Новосибирской таможни прикладывают все усилия, чтобы выпустить все фуры со скоропортящейся продукцией максимально оперативно — после прохождения перевозчиками необходимых процедур иных контролирующих органов, — сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что продукция всегда проходит таможенное оформление в приоритетном порядке. Перевозчикам также рекомендовали обратить внимание на альтернативные склады временного хранения в Новосибирске для фитосанитарного и таможенного контроля.

Между тем, в соцсетях Новосибирска много жалоб от новосибирцев, которые вынуждены стоять в огромных пробках из-за скопившихся на дорогах фур. Практически парализовано движение по улице Петухова, Троллейной, на Тещином языке. Большегрузы занимают, как минимум, одну полосу. Новосибирцы также жалуются, что водители фур справляют нужду на бульваре и на обочинах дороги.

Местные автолюбители также сообщают, что фуры перекрыли выезд из гаражного кооператива и машинам приходится выезжать через ЖК «Лето».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы отправили спецгруз бойцам Днепровской речной флотилии. В зону СВО ушла очередная партия помощи.