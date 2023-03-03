Проекты приангарского кластера представили на Красноярском экономическом форуме

Генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Александр Лаутин презентовал на КЭФ-2023 четыре проекта приангарского научно-производственного кластера, под которые регион ищет инвесторов. Лаутин подчеркнул, что все проекты подготовлены при непосредственном участии научного сообщества региона. Технологические решения по ним готовы либо находятся в высокой стадии готовности.

— Содействие инвесторам в реализации проектов будет оказано нашим научно-образовательным центром. Для их реализации инвесторы могут выбрать города региона, где созданы территории особого развития. Помимо налоговых льгот, это позволит упростить процесс создания предприятий и их подключения к инфраструктуре, а также подбор необходимых кадров, — сообщил он.

В частности, речь идет о создании завода по производству гранулированного чугуна. Этот проект, по словам Александра Лаутина, сложный и капиталоемкий: для его реализации необходимы более 20 млрд рублей, а инвестиционная фаза занимает около трех лет. При этом срок окупаемости после завершения инвестиционных вложений составляет всего три года. Объем производства — 0,971 млн тонн в год, ежегодный доход — 35,4 млрд, валовая прибыль — 24,7 млрд рублей.

Второй проект связан с производством продукции, потребность в которой сегодня обеспечивается российским производством только на 50% — это переработка марганцевой руды в ферросплавы. Лаутин пояснил, что потребность российской металлургии в марганцевых ферросплавах составляет 550-600 тысяч тонн в год. Прогнозные ресурсы марганцевых руд Иркутской области оцениваются в 469 млн тонн. Расчетные инвестиции в проект составляют около 4 млрд рублей, срок окупаемости — 41 месяц. В год предприятие будет производить 198 тысяч тонн марганцевого концентрата, 72 тысячи тонн высокоуглеродистого ферромарганца. Ежегодный доход от реализации — 9,2 млрд, а валовая прибыль — 4,4 млрд рублей.

— Третий проект позволяет на основе отходов существующих производств производить продукцию необходимую двум предыдущим. Речь идет о переработке древесных отходов в углеродный восстановитель, — отметил он.

Расчетный объем инвестиций в проект — 1,6 млрд рублей, объем производства — 350 тысяч тонн в год.

— Аналогичный объем инвестиций требуется для проекта по переработке магнезитов в периклазы. Эта продукция востребована при производстве высококачественных огнеупорных материалов, в электротехнической продукции и атомной энергетике, — перечислил Александр Лаутин.

Расчетный объем производства — 50 тысяч тонн продукции в год.

В пакет предложений для инвесторов, которые изучают объекты в Иркутской области, в регионе также включили три проекта из сферы туризма. Это создание круглогодичного центра детского отдыха и оздоровления «Байкал 2.0» (3,2 млрд рублей).

— Сегодня у этого проекта есть инициатор, имеющий опыт создания подобных центров в других регионах России. Он ищет партнера для реализации проекта в Иркутской области, — говорит Лаутин. — На территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» планируется строительство экопоселка с апартаментами «Альпийская деревня» (548 млн рублей) и высокогорного отеля-шале премиум-класса (185 млн рублей).

В пакет инвестпредложений вошли два логистических проекта. Один предлагается реализовать на пересечении двух железнодорожных магистралей БАМа и Транссиба ― на территории бывшего тайшетского шпалопропиточного завода. Площадка обладает инфраструктурой и подходит для создания крупного логистического транспортного центра. Площадь земельного участка составляет 33,6 га. Проект ориентирован на наращивание грузоперевозок в Азию. Еще одна площадка в 407 га расположена рядом с поселком Мегет.

— На участке уже планируется размещение одного логистического комплекса. Однако площадь свободной территории (172 га) позволяет разместить еще ряд логистических организаций и производственных предприятий, — заявил генеральный директор Корпорации развития Иркутской области.

Стоит отметить, что в презентации всех регионов Сибири, которые выступали с проектами на Красноярском экономическом форуме-2023, можно разделить на три блока: переработка, транспорт/логистика и туризм. Судя по настрою выступавших конкуренция за деньги инвесторов в округе нарастает. Им обещают поддержку, налоговые и прочие преференции и в целом зеленый свет по проектам.

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