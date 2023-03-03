Мужчины, по уже сложившейся традиции, начали оформлять микрозаймы к 8 марта

О том, что российские мужчины стали снова брать займы в микрофинансовых организациях в преддверии Международного женского дня, пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-сервиса Moneyman.

На сегодняшний день средняя запрашиваемая сумма составила 7,4 тыс. рублей. Это на четверть меньше, чем годом ранее. А в 2021 году показатель был более 17 тыс.

Результаты опроса показали, что деньги мужчины хотят потратить на подарки для своих женщин. При этом в числе самых популярных презентов — парфюмерия и косметика, цветы, подарочные сертификаты, ювелирные украшения и сладости, предметы декора для дома, а также мягкие игрушки.

— Граждане перешли на сберегательную модель поведения и стараются брать заемные средства строго по потребностям, исходя из своих возможностей по погашению займа, — пояснил генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.

Ранее редакция сообщала, что партия «Коммунисты России» предложила переименовать Международный женский день в «Международный день женщины-патриотки».

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