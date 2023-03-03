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При условии уплаты всех недоимок уголовное преследование по налоговым преступлениям будет полностью прекращено

  • 03/03/2023, 09:44
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При условии уплаты всех недоимок уголовное преследование по налоговым преступлениям будет полностью прекращено
Соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы в первом чтении.

Согласно документу, список оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения будет дополнен пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней». Отмечается, что в соответствии с налоговым законодательством и штрафы строго должны быть оплачены.

В соответствии с законопроектом, предлагается снизить максимальный срок лишения свободы по ряду преступлений, связанных с неуплатой налогов и сборов.

— Так, максимальный срок по статьям о неуплате организацией налогов и страховых сборов и о неисполнении обязанностей налогового агента снижается с шести до пяти лет, по статье о сокрытии налогооблагаемых финансов или имущества организации либо ИП — с семи до пяти лет, по статье об уклонении от взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве — с четырех до трех лет, — говорится на сайте Госдумы.

Основная цель предложенной меры — снизить негативные последствия для экономики страны в современных условиях. Законопроект направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, уточняется в пояснительной записке.

Ранее редакция сообщала, что «Вся страна хочет отдать налоги, но не может».

Фото: freepik.com

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : уголовное преследование налоги законопроект Госдума


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