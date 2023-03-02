Республика Тыва зовет инвесторов на освоение месторождений лития, ниобия и золота

— Мы уделяем особое внимание проектам в сфере добычи полезных ископаемых. К примеру, уже сейчас Роснедра подготовили аукцион по проведению торгов по Тастыгскому месторождению лития. Запасы по руде там составляют около 40 млн тонн, по окиси лития — около 600 тысяч тонн, — сообщила на презентации инвестиционных проектов Сибирского федерального округа в рамках Красноярского экономического форума-2023 заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Тыва Анзатмаа Крнгар.

По ее словам, инвестиции в это месторождение оцениваются в 13 млрд рублей.

Кроме того, в республике ведется геологическое изучение Улуг-Танзекского месторождения тантала и ниобия. Его ориентировочные запасы оцениваются в 275,8 млн тонн, объем инвестиций — 30 млрд рублей. В правительстве региона рассчитывают, что месторождение выйдет на аукцион в 2024 году.

— Солчурское месторождение свинцово-цинковых руд — проект аналогичный тому, который сейчас в Тыве реализует китайская компания ООО «Лунсин» на Кызыл-Таштыгском месторождении, — пояснила Анзатмаа Крнгар

Расчетные запасы Солчурского месторождения составляют 1,8 млн тонн, на его освоение необходимо 17 млрд рублей.

Еще один перспективный проект, который Тыва предлагает рассмотреть инвесторам — Кызык-чадрское золото-медно-молибденовое месторождение. Его запасы составляют 2,4 млн тонн, объем инвестиций — 20 млрд рублей.

Кстати, как отметила Анзатмаа Крнгар, компания «Лунсин» ведет работы по второму этапу освоения месторождения полиметаллических руд для добычи подземным способом. Объем инвестиций в проект — свыше 80 млрд рублей. В Каа-Хемском районе Республики Тыва несмотря на санкции работает золотоизвлекательная фабрика ООО «Тардан Голд», входящая в группу компаний Auriant Mining (Швеция). К 2026 году, по словам Анзатмаа Крнгар, компания планирует завершить его отработку и перейти на следующее месторождение рудного золота — Кара-Бельдырское, которое является одним из крупнейших в регионе.

В активной фазе в регионе находится еще один проект — по освоению медно-порфирового месторождения Ак-Суг. С инвестором — ООО «Голевская горнорудная компания» — заключен один из первых в республике контрактов о защите и поощрении капиталовложений. Объем инвестиций в проект — 141,7 млрд рублей. Ожидается, что эксплуатация ГОКа начнется в 2025 году, проектная мощность — 24 млн тонн руды в год.

Ранее редакция сообщала о планах по разработке угольных месторождений Новосибирского области.