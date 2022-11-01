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Проезд по мосту через реку Бердь будет ограничен без малого на год

  • 01/11/2022, 16:14
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Проезд по мосту через реку Бердь будет ограничен без малого на год
Речь идет об участке на 65 км дороги «Р-256» - Черепаново - Маслянино» в Маслянинском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального ТУАД, с 21 ноября специальным приказом введено ограничение движения транспортных средств по мосту через реку Бердь на 65 км дороги «Р-256» — Черепаново — Маслянино» в Маслянинском районе.

Уточняется, что ограничение временное и продлится оно до 17 октября следующего года. За отведенное время подрядчики планируют устранить дефекты, которые оказывают влияние на безопасность движения, а также они намерены повысить конструктивную надежность искусственного сооружения.

В ТУАД по Новосибирской области отметили, что в настоящее время ведутся работы по разработке проекта ремонта, после будет определена подрядная организация, которая и выполнит работы.

— Дорожные знаки и технические средства организации дорожного движения на объекте установлены. Они соответствуют утвержденной схеме организации дорожного движения, — пояснили в пресс-службе ведомства.

 

Ранее редакция сообщала, что в регионе построят новый мост, проект которого уже находится в экспертизе.

Фото предоставлено пресс-службой ТУАД по НСО

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : ТУАД по НСО Ремонт дорог подрядчик


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