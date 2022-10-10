В Новосибирской области построят новый мост

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) запланировало строительство моста через Протоку на автомобильной дороге «11 км а/д «Н-1612» — Шаитик» в Купинском районе Новосибирской области. Проект находится в экспертизе. Стоимость работ пока не называется.

— Длина моста 33 метра, материал — железобетон. Искусственное сооружение будет построено с автомобильными подходами протяженностью 1 км, — уточнили в пресс-службе управления.

Существующий мост около села Шаитик находился в ведении района и был в неудовлетворительном состоянии. Он был передан в собственность Новосибирской области. ТУАД организован планово-предупредительный ремонт объекта и работы в рамках содержания по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. С обращением по строительству нового моста к губернатору обратился директора школы в селе Шаитик. Соответствующие поручение главы области было дано территориальному управлению автомобильных дорог Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска депутаты подняли вопрос вписан ли платный мост в дорожную сеть города.