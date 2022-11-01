В Новосибирске разработали платформу автоматизации Raptor

В НГТУ разработали модульную программно-аппаратную платформу автоматизации Raptor. Она позволяет автоматизировать нелинейные объекты с поддержкой в реальном времени. В рамках программы также возможно применение сложных алгоритмов автоматизации за счет поддержки языков программирование высокого уровня. Платформа уже применяется на Новосибирской ГЭС, а также на многих подстанциях в Сибири. Отмечается, что устройство может быть использовано в энергетических станциях и на месторождениях.

— Преимуществом нашей разработки перед аналогами является то, что программная и аппаратная часть сделаны полностью в НГТУ, — отметил Юрий Казанцев, заведующий лаборатории Росгидро созданной совместно с НГТУ.

Средства, которые были задействованы в разработке — ресурсы университета. Вуз пошел на этот шаг, чтобы при достижении определенного уровня готовности разработки предприятию, которое заинтересовано в использовании платформы, было выгодно дофинансировать проект и запустить его в серийное производство.

— Это проект тот случай, когда внутренние затраты университета работают на то, чтобы и импортозамещение произвести и установить связь с индустриальным партнерам. А уже потом получить от него финансирование для дальнейшего движения вперед, —подчеркнула Марина Хайруллина, проректор по инновациям и развитию НГТУ.

Планы на серийное производство платформы у вуза также имеются: уже установлены контакты с рядом предприятий энергетики.

Ранее редакция сообщала, что «Модульные системы Торнадо» намерены увеличить выручку минимум в 4 раза.