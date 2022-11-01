Метро в Новосибирске может перейти под контроль области

Мэрии Новосибирска рекомендовано в срок до 1 января 2023 года рассмотреть вопрос о передаче полномочий по строительству метрополитена на уровень регионального правительства. Об этом сообщается в проекте постановления по итогам совещания в Законодательном Собрании области, посвященного судьбе новосибирского метро.
— Рассмотреть вопрос о передаче правительству области полномочий по строительству метрополитена в Новосибирске в связи с необходимостью получения положительного заключения на документацию для строительства метро, а также обоснования и получения софинансирования из федерального бюджета на строительство метро в Новосибирске, — говорится в документе (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.).
В то же время, как следует из документа, региональное правительство намерено сохранить за муниципалитетом полномочия по финансированию проектных работ.
— Предусмотреть в местном бюджете на 2023 год и последующие годы средства на финансирование проектирования метрополитена Новосибирска, — сообщается в проекте постановления.
Что касается текущего состояния дел в Новосибирском метрополитене, то, как ранее сообщал его руководитель Аркадий Чмыхайло, в настоящее время предприятие самодостаточно, однако для развития нужны дополнительные средства. В связи с этим возможно повышение стоимости проезда.
— Тариф в 35 рублей позволит совершенствовать инфраструктуру, — заявлял Чмыхайло. — Например, продолжить обновление турникетов. Сегодня с турникетами мы находимся, можно сказать, в прошлом веке. На «Речном вокзале» по собственной инициативе нам удалось их обновить. Планировали такие же современные турникеты на станции «Площадь Ленина», но на это уже не хватило денег.
О возможном повышении стоимости проезда говорил до этого и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Ранее редакция сообщала, как обстоят дела со строительством метро в Красноярске.
Фото редакции
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