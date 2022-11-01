Метро в Новосибирске может перейти под контроль области

Мэрии Новосибирска рекомендовано в срок до 1 января 2023 года рассмотреть вопрос о передаче полномочий по строительству метрополитена на уровень регионального правительства. Об этом сообщается в проекте постановления по итогам совещания в Законодательном Собрании области, посвященного судьбе новосибирского метро.

— Рассмотреть вопрос о передаче правительству области полномочий по строительству метрополитена в Новосибирске в связи с необходимостью получения положительного заключения на документацию для строительства метро, а также обоснования и получения софинансирования из федерального бюджета на строительство метро в Новосибирске, — говорится в документе (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.).

В то же время, как следует из документа, региональное правительство намерено сохранить за муниципалитетом полномочия по финансированию проектных работ.

— Предусмотреть в местном бюджете на 2023 год и последующие годы средства на финансирование проектирования метрополитена Новосибирска, — сообщается в проекте постановления.

Напомним, что тема продолжения строительства метро в Новосибирске длительное время является поводом для пикировок городского и областного уровней власти именно в части подготовки проектно-сметной документации. В мэрии Новосибирска заявляют, что документация готова и «отправлена наверх» в область для последующей отправки оттуда в Главгосэкспертизу. В региональном правительстве, наоборот, заявляют, что документацию не получали. В то же время на федеральном уровне неоднократно заявляли о готовности содействия Новосибирску и Новосибирской области в строительстве метро. Об этом говорил вице-премьер Марат Хуснуллин. Однако пока среди городов, претендующих на федеральное финансирование метро, Новосибирск не фигурирует.

Что касается текущего состояния дел в Новосибирском метрополитене, то, как ранее сообщал его руководитель Аркадий Чмыхайло, в настоящее время предприятие самодостаточно, однако для развития нужны дополнительные средства. В связи с этим возможно повышение стоимости проезда.

— Тариф в 35 рублей позволит совершенствовать инфраструктуру, — заявлял Чмыхайло. — Например, продолжить обновление турникетов. Сегодня с турникетами мы находимся, можно сказать, в прошлом веке. На «Речном вокзале» по собственной инициативе нам удалось их обновить. Планировали такие же современные турникеты на станции «Площадь Ленина», но на это уже не хватило денег.

О возможном повышении стоимости проезда говорил до этого и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее редакция сообщала, как обстоят дела со строительством метро в Красноярске.