Профориентационный фестиваль для школьников прошел в рамках Дня ИТ-карьеры Cookie Fest

Впервые ярмарка ИТ-вакансий прошла одновременно на двух площадках. Помимо ГКЗ им. А.М. Каца организовано профориентационное мероприятие для школьников на базе образовательного центра «Горностай» в Академгородке (директор Путинцева Ирина Германовна).

На встречу со школьниками пришли руководители и специалисты ИТ-компаний региона. Эксперты поделились историей успеха и рассказали, как построить карьеру в ИТ и какую профессию выбрать.

Необычным было также наличие телемоста с основной площадкой в ГКЗ им. А.М. Каца. Школьники смогли услышать обращение именно к ним от Министра цифрового развития и связи НСО.

«ИТ-отрасль молодеет, поэтому в рамках Дня карьеры мы решили охватить не только студентов, но и школьников старших классов, для которых вопрос «Кем быть?» сейчас очень актуален. В этом возрасте ребята не всегда слушают родителей и учителей, но мы верим, что они могут прислушаться к авторитетам в отрасли, загореться от них идеей пойти в ИТ, пообщаться с практиками, людьми, которые нашли дело по душе и добились успеха в своей сфере. Думаем, именно такие люди являются мотиваторами для молодежи», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Спикеры помогли школьникам определиться с вузом и колледжем, рассказали о востребованных специальностях и необходимости получения высшего образования. Ребята узнали, какие компетенции стоит развивать сейчас, чтобы в будущем найти интересную и высокооплачиваемую работу.

В диалоге со школьниками приняли участие представители новосибирских компаний ГЛОС, Staffcop, Мелехов и Филюрин, AlfaCRM

Мероприятие организовано Минцифрой Новосибирской области совместно с комитетом по информационным технологиям Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и его Руководителем Копцевым Русланом.