Менеджер НЗХК получил условный срок за коммерческий подкуп

Калининский суд Новосибирска вынес приговор менеджеру Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК») Александру Тихонову. Он признан виновным в коммерческом подкупе, сообщили в региональном судебном департаменте.

Установлено, что Александр Тихонов, являясь руководителем группы по обращению с ядерными материалами, радиационно-активными отходами и радиационными веществами в цехе производства ИТВС (цех№1) ПАО «НЗХК», получил от арендатора ООО «Экорт» денежные средства в размере 300 тысяч рублей и четыре автомобильные шины стоимостью 56 120 руб. Сотрудники ООО «НЗХК-Инструмент» неоднократно выполняли ремонтные работы арендованного ООО «Экорт» оборудования за счет средств ПАО «НЗХК» и вне графика ППР. Работы проводились по указаниям Александра Тихонова.

— Приговором суда Тихонов А. признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок 2 года 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Кроме того, в доход государства суд конфисковал шины автомобиля марки «Тойота Ленд Крузер-200», который принадлежит осужденному.

Приговор не вступил в законную силу.

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