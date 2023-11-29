Проезд к одному из старейших сел восстановлен в Новосибирской области

Дорожники восстановили участок дороги в одно из старейших сел Новосибирской области. Дорога восстановлена между поселками Кадниха и Марай в Тогучинском районе. Об этом сообщает ТУАД по Новосибирской области.

Отремонтировано 5 километров верхнего слоя покрытия, также ремонту подвергся водопропускная труба. Проложили дорогу еще в 80-тых. Дорога имеет высокую интенсивность рейсового, пассажирского движения, также по ней ходит школьный автобус.

― Для данного участка межремонтные сроки были превышены в несколько раз и, как следствие, имеется значительный износ асфальтобетонного покрытия. Поэтому ремонт был необходим, ― рассказали в ТУАД.

В планах продолжения работ на дороге.

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт дороги на улице Бориса Богаткова начнется только в 2024 году.