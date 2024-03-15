Проголосовать за объекты благоустройства помогают волонтеры в Новосибирске

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства стартовало в Новосибирске. На избирательных участках информационную и практическую помощь горожанам оказывают сотни волонтеров.

― Территорию, которую выберут новосибирцы, реконструируют в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отдать свой голос могут граждане с 14 лет, ― сообщают в мэрии города.

В Новосибирске представлено восемь общественных территорий. Каждая из них сделает отдельный район комфортнее и красивее.

Жители города могут выбрать тот проект, который им покажется более важным. Предлагается проголосовать за:

– сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе; – набережную на ул. Саввы Кожевникова с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик в Кировском районе; – сквер имени Калинина в Дзержинском районе; – набережную вдоль Обского водохранилища на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе; – парк имени Кирова в Ленинском районе; – Ельцовский парк в Центральном округе; – территорию вокруг озера «Безымянного» в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе; – парк «Сосновый бор» в Калининском районе.

На данный момент свой выбор уже сделали более пяти тысяч человек. Пока по предпочтениям новосибирцев лидирует набережная вдоль Обского моря.

Напомним, что голосование по выбору объектов для благоустройства проводится ежегодно. По его итогам формируется список приоритетных пространств, реализуемых по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

Благодаря этой программе в Новосибирске преобразился Монумент Славы, Заельцовский парк, Михайловская набережная. Продолжается строительство уникального для страны заливного парка «Каменка». Всего за пять лет участия в национальном проекте в городе благоустроено свыше 250 дворов и 700 тыс. кв. м общественных пространств.

Проголосовать за территории можно с 15 марта по 30 апреля включительно на сайте https://54.gorodsreda.ru.