В мэрии рассказали, когда отключат отопление в Новосибирске

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска рассказали, когда в городе отключат отопление.

— Отключение отопления осуществляется управляющими организациями в один день, независимо от районов и местонахождения объектов, — заявили Om1.ru чиновники.

Окончание отопительного сезона в первую очередь зависит от погоды за окном. Если среднесуточная температура воздуха в течение 6 дней не опустится ниже 8 градусов, то отопление отключат.

— За последние 7 лет в первой половине апреля в Новосибирской области ночью температура опускается до -5…-10 градусов, бывает, что и до -15. А вот уже во второй половине апреля устанавливаются плюсовые температуры днём и ночью, — пояснили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Следовательно, отопительный сезон для жителей сибирского мегаполиса может закончиться во второй половине апреля.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей Новосибирской области предупредили о мокром снеге, сильных метелях и порывистом ветре 16 и 17 марта.