Стас Михайлов выступил на избирательном участке в Омске

Певец Стас Михайлов исполнил песню и проголосовал на избирательном участке в Омске. Популярный певец исполнил свой хит — «Всё для тебя». Музыканту подпевали исполнители из местного коллектива.
— Если кто-то сомневался или думал, что мы шутим. Да-да, это Стас Михайлов голосует в Омске, — говорится в сообщении телеграм-канала «ОмГорСовет».
Отметим, что ранее сообщалось, что Стас Михайлов проголосует на участке в омском медицинском колледже. Также отмечалось, что он будет выступать перед омичами бесплатно на протяжении трёх дней выборов.
Ранее редакция сообщала о том, что домашних животных заметили на избирательных участках в Новосибирской области.
Фото со страницы Телеграм-канала «ОмГорСовет»
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