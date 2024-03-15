Стас Михайлов выступил на избирательном участке в Омске

Певец Стас Михайлов исполнил песню и проголосовал на избирательном участке в Омске. Популярный певец исполнил свой хит — «Всё для тебя». Музыканту подпевали исполнители из местного коллектива.

— Если кто-то сомневался или думал, что мы шутим. Да-да, это Стас Михайлов голосует в Омске, — говорится в сообщении телеграм-канала «ОмГорСовет».

Отметим, что ранее сообщалось, что Стас Михайлов проголосует на участке в омском медицинском колледже. Также отмечалось, что он будет выступать перед омичами бесплатно на протяжении трёх дней выборов.

Ранее редакция сообщала о том, что домашних животных заметили на избирательных участках в Новосибирской области.