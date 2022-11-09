Программа материнского капитала продолжит действовать до 2026 года

Президент России Владимир Путин накануне провел совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми, в ходе которого подчеркнул, что главная задача господдержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей.

Глава государства напомнил, что с 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми до 17 лет, маткапитал вырастет до 590 тысяч рублей на первого ребенка и до 780 тысяч рублей на второго, размер единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем будет равен 13 900 рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2023 года будут проиндексированы ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

Путин также отметил, что темпы роста зарплат в стране пока заметно отстают от роста цен, нов дальнейшем ситуация должна трансформироваться в лучшую сторону.

Что касается уровня инфляции, президент указал, что она может приблизиться к 5% или ниже.

Ранее редакция сообщала, что на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до семи лет, будет дополнительно выделено более 28 млрд рублей.