Производитель порошка Persil покинет РФ в конце года

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel (производит Persil, Losk и Vernel) принял решение окончательно распрощаться с рынком в России.

Финансовый директор компании Марко Свобода уточнил, что концерн планирует покинуть страну уже до конца года, отметив, что раньше это сделать попросту невозможно. Он также добавил, что к российским активам компании «наблюдается большой интерес».

Компания Henkel основана в 1876 году. В 2021 году объем продаж Henkel составил 20 млрд евро, а операционная прибыль — 2,7 млрд евро (с поправкой на единовременную прибыль/расходы и расходы на реструктуризацию). Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе, Германия. Компания насчитывает более 52 тысяч сотрудников. Около 2,5 тысячи сотрудников Henkel в России работают над брендами компании, Persil, Schwarzkopf и «Момент». У компании Henkel 11 заводов и 12 офисов в различных регионах России. Новосибирский филиал ООО «Хенкель-рус» находится на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района. Предприятие по производству сухих строительных смесей, герметикой и клея в регионе компания открыла в 2015 году. Проектная мощность — 150 тысяч тонн продукции в год.

19 апреля компания приняла решение прекратить бизнес в России, который вела с 1991 года.

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