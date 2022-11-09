В промышленно-логистическом парке «Южный» создают инфраструктуру

АО УК «Промышленно-логистический парк» через конкурс выбирает подрядчика для строительства самотечной и напорной канализационной сети в границах земельных участков на территории Искитимского района Новосибирской области и г. Бердска для подключения резидентов ПЛП «Южный». Объявление размещено на сайте госзакупок. Итоги тендера планируется подвести в середине ноября. Начальная цена контракта — 232 млн руб. Завершить работу подрядчик должен до середины декабря 2023 года.

В июле 2021 года сообщалось, что АО «РЭС» подведет к ПЛП «Южный» электричество.

Индустриальный парк «Южный ПЛП» — парк типа «Greenfield» площадью 143,4 га в границах Искитимского района и Бердска. Ведётся комплексное обустройство территории и создание индустриальной зоны, обеспечение земельного участка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов. Напомним, ранее на площадке планировал разместиться завод Nestle (на территории 70 га). Глава «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов отмечал, что в случае отказа компании от строительства участок предложат нескольким российским компаниям, и земля с инженерной инфраструктурой будет востребована.

Ранее редакция рассказывала, что в ПЛП «Южный» планируют строительство завода по переработке рапса и льна.