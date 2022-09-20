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Программа празднования 85-летия Новосибирской области

  • 20/09/2022, 14:51
Программа празднования 85-летия Новосибирской области
Праздник будет длиться три дня, с 22 по 24 сентября, и завершится выступлением российской поп-звезды Полины Гагариной.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, для жителей и гостей Новосибирской области подготовлена обширная программа праздничных мероприятий

22 сентября

Состоится цикл мероприятий для студентов и молодежи.

С 10.00 до 12.00 на площадке Сибирского института управления – РАНХиГС пройдёт акция «Знаток Новосибири» в формате Квиза на знание своего региона. К участию приглашаются школьники и студенты. Участники будут отвечать на вопросы по нескольким блокам: «Известные люди Новосибирской области», «Достопримечательности Новосибирской области», «История Новосибирской области», «География Новосибирской области».

С 12.30 до 15.00 на студенческих площадках состоится серия флешмобов «МыНовосибирь», в которых примут участие студенты восьми вузов региона.

С 15.00 до 16.30 на площадке Концертного зала Новосибирского государственного аграрного университета состоится фестиваль студенческих творческих коллективов «Новосибирь – наше будущее», в котором примут участие студенческие коллективы вузов и колледжей – ежегодные лауреаты региональных, всероссийских и международных фестивалей, победители танцевальных и вокальных конкурсов, неоднократные лауреаты фестиваля «Российская студенческая весна». В фестивале участвуют коллективы 9 образовательных организаций.

23 сентября

В Государственном концертном зале им. А.М. Каца состоятся торжественное собрание и праздничный концерт «Открой Новосибирь».

С 12.00 на Михайловской набережной состоятся юбилейные мероприятия:

12:00 – начнёт работу Гастрономическая ярмарка лучших товаропроизводителей и ремесленников;

С 14.00 до 17.00 на главной сцене пройдёт концертная программа «Новосибирь многонациональная» (её участниками станут творческие коллективы учреждений культуры города и области);

С 17.00 до 18.00 гостей ждёт концерт государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны» – «Край ты мой любимый!»,

С 19.00 до 22.00 состоится концертная программа участников VII Культурной Олимпиады Новосибирской области, которая станет объединяющим юбилейным мероприятием. В течение всего дня на базе государственных учреждений культуры будут работать 11 конкурсных площадок по различным номинациям. В Олимпиаде будут принимать участие команды из всех муниципальных районов и городских округов области – всего более 1000 человек.

24 сентября

На Михайловской набережной с 10:00 до 22:00 часов пройдут юбилейные мероприятия.

Ярмарка, спортивные, творческие локации и пункт сдачи норм ГТО будут работать с 10:00 до 18:00.

С 12:00 до 21:50 гостей ждёт концертная локация:

С 12.00 до 14.00 пройдёт детская концертная программа творческих коллективов районов области и детско-юношеских коллективов Новосибирска,

С 14.00 до 15.00 – концерт профессиональных творческих коллективов города Новосибирска и Новосибирской области,

15.00 ­– состоится официальное открытие события с участием первых лиц региона,

С 15.30 до 18.00 будет проходить закрытие Культурной Олимпиады, церемония награждения команд и гала-концерт золотых медалистов Олимпиады,

С 19.00 до 20.00 пройдёт концерт российской певицы Ханны,

С 20.00 до 20.50 выступит кавер-группа Риалплэй (г. Новосибирск),

С 21.10 до 21.50 состоится выступление российской певицы Полины Гагариной.

Кроме того, 24 сентября праздничные концертные программы пройдут на площадках восьми районов города.

Мероприятия пройдут в парках «Березовая роща», «Сосновый бор», в Затулинском парке, парке им. Кирова, Центральном, Первомайском, Заельцовском парках.

В Нарымском сквере 24 сентября состоится фестиваль «Где стоишь, там и поле Куликово» с участием творческих коллективов учреждений культуры Новосибирской области и участников Культурной Олимпиады Новосибирской области.

Напомним, глава Новосибирской области Андрей Травников принял решение об отмене фейерверка в честь 85-летия региона из-за его «неуместности» на фоне боевых действий на Украине.

 

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил программу «Новогодняя столица России» на 28-м Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2022.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Новосибирская область

Теги : юбилей региона программа праздничные мероприятия


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