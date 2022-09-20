В Новосибирске открывают школу креативных индустрий

— На 22 сентября запланировано открытие школы креативных индустрий на базе Колледжа культуры и искусств. Это творческая школа, которая будет обучать детей в возрасте от 12 до 18 лет по 6 основным направлениям очень интересным для современной молодежи: студия дизайна, электронной музыки, анимации и 3D-графики, VR-технологий, фото-и видеопроизводства, звукорежиссуры и звукового дизайна, — сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Он пояснил, что в данный момент в школу набрано около 120 детей. Обучение в ШКИ бесплатно и рассчитано на учеников от 12 до 18 лет. Продолжительность курса — два года. Выпускники будут получать сертификат о получении образования. Всего по России в этом году открыто 30 школ креативных индустрий. В 2023 появится еще около 80.

— На открытие этой школы из федерального и областного бюджета было выделено около 70 млн рублей — на покупку оборудования. Мы планируем принимать участие в следующих конкурсах, чтобы открывать такие школы в регионе, — подчеркнул Зимин.

Создание школ креативных индустрий осуществляется в рамках нацпроекта «Культура». Их задача — раскрытие творческого потенциала молодежи.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске подбирают площадку для фабрики научного кино.