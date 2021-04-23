У семи тысяч новосибирцев истек срок поверки приборов учета горячей воды

Это чревато для них повышенными платежами за коммунальные услуги: первые 3 месяца после истечения срока поверки плата за горячую воду начисляется по среднему потреблению за последние полгода, а с 4-го месяца — по нормативу.

Индивидуальные приборы учета жители, в том числе Новосибирска, устанавливают в свои квартиры, чтобы оптимизировать расходы на коммунальные услуги: платить ровно за то количество ресурсов, которое фактически потребляют.

Показания ИПУ снимают и передают сами жители, эти данные отражаются в квитанциях. За своевременной поверкой счетчиков должны следить собственники квартиры.

Проводить поверку ИПУ необходимо до окончания межповерочного интервала.

1 января 2021 года закончилась отсрочка на поверку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, которое вводило Правительство РФ (постановление Правительства РФ №424 от 02.04.2020). До 1 января 2021 года, согласно постановлению, потребители предоставляли, а УК, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации обязаны были принимать показания индивидуального прибора учета даже при условии его истекшего срока метрологической поверки.

В Новосибирске в настоящее время прямые договоры с Сибирской генерирующей компанией имеют 76 115 потребителей. Из них у 68 216 индивидуальные приборы учета горячей воды и тепла прошли метрологическую поверку и введены в эксплуатацию (поставлены на коммерческий учет). В том числе 2 162 жителя выполнили все необходимые для этого мероприятия начиная с 1 января.

В Куйбышеве на данный момент приборы учета «просрочены» у 24 из 72 жителей.

Сроки поверки ИПУ можно узнать в мобильном приложении СГК и в личном кабинете на сайте СГК, кроме того, некоторые УК размещают информацию о сроке поверки счетчиков в платежном документе (но это необязательно).