Программа «Служи со своими» повлияла на решение многих вступить в Вооруженные силы РФ

Программа «Служи со своими», реализуемая в регионе правительством Новосибирской области и Военным комиссариатом по просьбам желающих проходить воинскую службу по контракту, повлияла на решение многих вступить в Вооруженные Силы РФ. Служба вместе со своими земляками в одном воинском коллективе повышает боевой дух, позволяет легче выполнять необходимые задачи. Комплектование специальных подразделений продолжается.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что всем, кто заключил контракт на воинскую службу в новосибирских подразделениях, предоставлены возможности получения востребованных военных специальностей и повышенные выплаты. При этом сами военнослужащие говорят, что пример друзей, их отзывы о военной службе помогают принимать решение о заключении контракта и служить бок о бок с надежными боевыми товарищами.

Кроме того, в Новосибирской области военнослужащим предоставляется возможность обучиться востребованной специальности и служить операторами БПЛА – это новые современные методы ведения военных действий.

Гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сумма выплат составляет 805 тысяч рублей – это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей – федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым Указом Президента РФ и региональной – 405 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие и члены их семей получают помощь в решении практически всех социальных проблем – от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение. Эта работа находится на постоянном контроле Губернатора Новосибирской области.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и сайте службапоконтракту.рф.