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Родители считают условия договоров на целевое обучение жесткими в Новосибирске

  • 15/08/2024, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Родители считают условия договоров на целевое обучение жесткими в Новосибирске
Каждый шестой считает это возможностью получить высшее образование и гарантией трудоустройства.

Каждый пятый родитель в Новосибирске считает условия договоров на целевое обучение в вузах слишком жесткими.

– 6 из 10 родителей считают, что это возможность получить высшее образование и гарантия трудоустройства по специальности после окончания вуза, – говорится в сообщении SuperJob.

В этом году в российских вузах заработал новый механизм целевого приема. Теперь процедура стала более понятной и прозрачной.

В Новосибирске 47% родителей абитуриентов 2024 года сообщили, что их дети рассматривали возможность обучения по целевому направлению.
Респонденты, чьи дети рассматривали возможность целевого обучения, больше всего ценят гарантии трудоустройства (84%). А опрошенные, чьи дети не выбирали такой путь, чаще упоминают строгие условия договоров (36%).

Ранее редакция сообщала о том, что расходы на сборы в школу за год выросли на 10% в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : целевое обучение родители вузы


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