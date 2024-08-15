Родители считают условия договоров на целевое обучение жесткими в Новосибирске

Каждый пятый родитель в Новосибирске считает условия договоров на целевое обучение в вузах слишком жесткими.

– 6 из 10 родителей считают, что это возможность получить высшее образование и гарантия трудоустройства по специальности после окончания вуза, – говорится в сообщении SuperJob.

В этом году в российских вузах заработал новый механизм целевого приема. Теперь процедура стала более понятной и прозрачной.

В Новосибирске 47% родителей абитуриентов 2024 года сообщили, что их дети рассматривали возможность обучения по целевому направлению.

Респонденты, чьи дети рассматривали возможность целевого обучения, больше всего ценят гарантии трудоустройства (84%). А опрошенные, чьи дети не выбирали такой путь, чаще упоминают строгие условия договоров (36%).

Ранее редакция сообщала о том, что расходы на сборы в школу за год выросли на 10% в Новосибирске.