Первомайский сквер не сдали в намеченные сроки в Новосибирске

Сегодня истек очередной срок окончания реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске. Дату завершения благоустройство городского парка переносили несколько раз. В качестве финальной даты городские власти неоднократно называли 15 августа.

— Общественное пространство будет сдано полностью, — заверили 31 июля в мэрии, со ссылкой на начальника управления благоустройства общественных пространств Вадима Полещука.

В городской администрации поясняли, что подрядчику осталось выложить плиткой около 10 квадратных метров на участке напротив театра Афанасьева, вымостить участки возле лотков для гидроизоляции подвальных помещений Краеведческого музея и закончить монтаж декоративных панелей на ограждении сквера.

Однако к утру 15 августа работы в Первомайском сквере так и не завершены.

Как сообщил BFM-Новосибирск, участок у входа напротив театра не вымостили плиткой. Здесь же лежат большие шары, которые должны быть установлены на тумбах ограждения по улице Горького и по улице Советской. Ни одного шарообразного элемента на место еще не установили, а часть кирпичных тумб остаются необлицованными декоративными панелями.

Установка скамеек тоже не завершена, стенды с QR-кодами не смонтированы, а установленные недавно часы демонтированы.

Накануне один из журналистов спросил рабочих о сроке окончания работ.

— Мужчина, который отдавал распоряжения рабочим, сначала решил пошутить и сказал: «В следующем году, наверно», но после уточнил более серьезным тоном, что работы продлятся еще неделю, — пишет издание.

Ранее редакция сообщала о том, что договор на ремонт Первомайского сквера был заключен 30 июня 2023 года. Подрядчиком выступил ИП Заманов Аламдар Гаракиши оглы, заказчиком — МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, к работе подрядчика у заказчика и общественников было много замечаний.