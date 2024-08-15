Первомайский сквер не сдали в намеченные сроки в Новосибирске

Сегодня истек очередной срок окончания реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске. Дату завершения благоустройство городского парка переносили несколько раз. В качестве финальной даты городские власти неоднократно называли 15 августа.
— Общественное пространство будет сдано полностью, — заверили 31 июля в мэрии, со ссылкой на начальника управления благоустройства общественных пространств Вадима Полещука.
В городской администрации поясняли, что подрядчику осталось выложить плиткой около 10 квадратных метров на участке напротив театра Афанасьева, вымостить участки возле лотков для гидроизоляции подвальных помещений Краеведческого музея и закончить монтаж декоративных панелей на ограждении сквера.
Однако к утру 15 августа работы в Первомайском сквере так и не завершены.
Как сообщил BFM-Новосибирск, участок у входа напротив театра не вымостили плиткой. Здесь же лежат большие шары, которые должны быть установлены на тумбах ограждения по улице Горького и по улице Советской. Ни одного шарообразного элемента на место еще не установили, а часть кирпичных тумб остаются необлицованными декоративными панелями.
Установка скамеек тоже не завершена, стенды с QR-кодами не смонтированы, а установленные недавно часы демонтированы.
Накануне один из журналистов спросил рабочих о сроке окончания работ.
— Мужчина, который отдавал распоряжения рабочим, сначала решил пошутить и сказал: «В следующем году, наверно», но после уточнил более серьезным тоном, что работы продлятся еще неделю, — пишет издание.
Ранее редакция сообщала о том, что договор на ремонт Первомайского сквера был заключен 30 июня 2023 года. Подрядчиком выступил ИП Заманов Аламдар Гаракиши оглы, заказчиком — МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, к работе подрядчика у заказчика и общественников было много замечаний.
Источник фото: BFM-Новосибирск
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