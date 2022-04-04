Производитель пиломатериалов планирует в 3 раза увеличить выпуск продукции

Транспортно-экспедиционная компания «АльянсТрансТорг» увеличит производство березовых материалов для строительства за счет нацпроекта «Производительность труда», сообщила пресс-служба АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

Помимо оказания транспортных услуг, компания развивает производство пиломатериалов и имеет свой завод по деревообработке. Он расположен на территории промышленно-логистического парка «Мошковский». Компания планирует оптимизировать производство доски обрезной сушеной. В прошлом году объем выпуска на этой линии составил более 2844 кубометров. Задача — увеличить объем производства в три раза и устранить потери.

— Мы проделали много работы, чтобы попасть в национальный проект и хотим решить амбициозную задачу: вырасти по объему производства на 300%. Мы сможем это сделать, наши станки и бригады подходят. У нас нет недостатка в покупателях, сейчас спрос выше, чем мы можем произвести продукции, поэтому надо увеличить объемы производства, —говорит гендиректор ООО «АльянсТрансТорг» Андрей Пирожков.

Компания планирует выстроить поток от момента распила березовых бревен до отправки готовой продукции на склад. Пиломатериалы «АльянсТрансТорг» доставляет по территории России и экспортирует в Китай.

— Пиломатериалы из березы используются для производства мебели, в строительстве, отделке. С учетом текущей ситуации на российском рынке выгодно наращивать такое производство, это хорошая возможность занять часть рынка, освободившуюся после ухода западных компаний, — отметил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов.

Транспортно-экспедиционная компания «АльянсТрансТорг» занимается грузоперевозками по всем направлениям РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья. В компании организована перевозка пиломатериалов из Красноярского региона «возвратным» автотранспортом и перегруз его в 40-футовые контейнеры в Новосибирске. Схема разработана в связи с острым дефицитом контейнеров на Красноярской ЖД и перспективой организации в дальнейшем контейнерного поезда Москва — Новосибирск, говорится на сайте компании. Завод по деревообработке располагается на территории ПЛП «Мошковский». В составе предприятия цех по глубокой обработке древесины, склад готовой продукции, площадка для хранения сырья, и транспортный узел авто и ж/д для отправки готовой продукции. Завод является производителем полного цикла пиломатериала, изготавливаемого из лиственных и хвойных пород дерева, в основе которого береза и сосна.