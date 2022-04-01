Производитель спортивной одежды из Новосибирска планирует увеличивать производство

Новосибирская компания ООО «Будолайн», работающая под брендом Vertex, готова принимать новых работников, привлекая студентов новосибирских учебных заведений и людей из центров занятости. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на главу администрации Дзержинского района Александра Рудских.

— Мы на спортивном рынке уже 20 лет. Работаем и с индивидуальными заказами, и с командами, и с клубами. Шьём и для ребят с ограниченными возможностями на особых условиях сотрудничества. Сейчас выходим на электронную торговую площадку, идём в ногу со временем. Несмотря на нынешнюю ситуацию, клиентов меньше не стало. Есть даже фирмы, которые покупали зарубежные аналоги, а сейчас всё больше обращаются к местным производителям, — поясняет основатель и директор швейной фабрики Vertex Марина Бурлай, чемпионка России по джиу-джитсу.

Фабрика является малым предприятие со штатом 12 сотрудников. На площадке «Будолайна» организован полный цикл производства: от разработки моделей до конечного выпуска продукции. В цехе не только швейное, но и специализированное оборудование, например, вышивальное. Для нанесения рисунков с помощью сублимации используется аппарат российского производства. Он более высокого качества, чем зарубежные аналоги. При пошиве используются спортивные ткани из Китая, Турции, Кореи, а также российских производителей из Иваново, Барнаула.

На территории Дзержинского района работает более 20 предприятий лёгкой промышленности. Среди них производитель женских сумок «Саломея», швейные компании «Нобби» и «Диана».