Новые условия льготной ипотеки — возможность приобретения жилья комфорт-класса

Большой выбор квартир такого уровня представлен в ГК «Расцветай». Объекты застройщика расположены по линии метро, рядом школы, детские сады, торговые центры, медицинские и спортивные учреждения. Развитая социальная инфраструктура — возможность организовать жизнь семьи в одной локации, не тратить время на дорогу и пробки. Немаловажный фактор: квартиры в жилых комплексах ГК «Расцветай» сдаются готовыми к ремонту. Окна, входные двери, радиаторы, внутренние инженерные коммуникации — все высокого качества, при переезде их не придется менять, а соответственно — и нести дополнительные расходы. Во всех проектах ГК «Расцветай» благоустроенная придомовая территория с детскими площадками, местами для занятий спортом, также в жилых комплексах предусмотрен подземный паркинг.

«Расцветай на Обской» и «Дом на Шамшиных» — готовые объекты ГК «Расцветай». Это значит, что новоселам не надо будет одновременно платить ипотеку и снимать жилье — можно сразу же делать ремонт и заезжать. В этих домах в продаже двух-, трехкомнатные квартиры, которые идеально подходят семьям с детьми.

Льготная ставка по договорам, заключенным с 1 апреля, будет составлять до 12% годовых. В рамках «Семейной ипотеки» кредиты на покупку жилья также можно получить по ставке от 5% годовых.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

Вокзальная магистраль, 8а, +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщики: СЗ «Расцветай на Обской»; СЗ «Дом на Шамшиных»; Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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