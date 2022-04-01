Новые условия льготной ипотеки — возможность приобретения жилья комфорт-класса

Большой выбор квартир такого уровня представлен в ГК «Расцветай». Объекты застройщика расположены по линии метро, рядом школы, детские сады, торговые центры, медицинские и спортивные учреждения. Развитая социальная инфраструктура — возможность организовать жизнь семьи в одной локации, не тратить время на дорогу и пробки. Немаловажный фактор: квартиры в жилых комплексах ГК «Расцветай» сдаются готовыми к ремонту. Окна, входные двери, радиаторы, внутренние инженерные коммуникации — все высокого качества, при переезде их не придется менять, а соответственно — и нести дополнительные расходы. Во всех проектах ГК «Расцветай» благоустроенная придомовая территория с детскими площадками, местами для занятий спортом, также в жилых комплексах предусмотрен подземный паркинг.
«Расцветай на Обской» и «Дом на Шамшиных» — готовые объекты ГК «Расцветай». Это значит, что новоселам не надо будет одновременно платить ипотеку и снимать жилье — можно сразу же делать ремонт и заезжать. В этих домах в продаже двух-, трехкомнатные квартиры, которые идеально подходят семьям с детьми.
Центр продаж квартир компании «Расцветай»:
Вокзальная магистраль, 8а, +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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Застройщики: СЗ «Расцветай на Обской»; СЗ «Дом на Шамшиных»; Проектные декларации на сайте наш.дом.рф
Банки-партнеры: Банк ВТБ (ПАО); «Сбер»; «Альфа-банк» и др.
Фото предоставлены пресс-службой компании
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