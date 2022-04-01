Нидерланды заморозили российские активы на €516 млн

Нидерланды заморозили российские активы на сумму в €516 млн, пишет ТАСС, ссылаясь на отправленное национальному парламенту страны письмо, подписанное семью министрами.

Отмечается, что суммарно было получено 569 известий о заморозке активов от банков, страховых компаний, пенсионных и управляющих фондов, а также прочих финансовых учреждений.

22 марта сообщалось о заморозке в Нидерландах российских активов на €400 млн.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.