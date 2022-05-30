Земельный участок ДОМ.РФ в Морском сельсовете заинтересовал покупателей

Напомним, ДОМ.РФ выставил на торги участков площадью 11 429 кв. м, расположенный на берегу Обского водохранилища в Морском сельсовете. Стартовая цена объекта составила 13,4 млн рублей. Участок предназначен для размещения базы отдыха.

На участие в аукционе заявились 5 потенциальных покупателей: Андрей Аникеев, Вадим Фефелов, Екатерина Злобина, Марина Квашнина и ООО СЗ «ЗАО СМС Р». После рассмотрения заявок комиссия исключила из списка участников Андрея Аникеева. Как уточняется в документах торгов, он является учредителем компании ООО «Риал С», которая включена в Реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

В ходе аукциона комиссия определила победителя. Лот выиграла Марина Квашнина, которая предложила за участок 18,8 млн рублей. На втором месте ИП Вадим Фефелов – 18,6 млн руб.

По данным Seldon.Basis, предприниматель – полная тезка победительницы, Марина Владимировна Квашнина — является директором компании ООО «Австерия» собственниками которой являются Михаил Репин (застройщик) и Сергей Юлусов. Компания занимается управлением имуществом.

Ранее редакция сообщала, что ДОМ.РФ планирует строить в Новосибирске арендные дома для студентов.