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«Упаковывать» научно-технологический проект в бизнес-модель научат в Академпарке

Идет набор студентов, аспирантов и молодых ученых на участие в программе «Навигатор инноватора».
  • 17/10/2019, 13:19
«Упаковывать» научно-технологический проект в бизнес-модель научат в Академпарке

С 11 по 14 ноября в Академпарке пройдет школа Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора. Новосибирск», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Фонд «Сколково», Открытый университет Сколково совместно с Технопарком Новосибирского Академгородка при поддержке правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и фонда «Поддержка проектов в области образования» запустили отбор заявок среди студентов, аспирантов, молодых ученых на участие в программе «Навигатор инноватора».

Мероприятие организовано как для тех, кто уже реализует свой научно-технологический проект, так и для тех, кто пока не имеет своей идеи, но готов искать эффективные решения актуальных проблем совместно с командой единомышленников.

— Сотрудничество с Открытым университетом Сколково дало отличную  возможность внедрить в Академпарке одну из лучших в стране практик по вовлечению молодежи в технологическое предпринимательство, — рассказал исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский. — «Навигатор инноватора» – первый шаг на пути к созданию и развитию своего инновационного бизнеса. Четырехдневная программа позволит молодым людям на практике поработать с технологическими проектами и попробовать себя в качестве предпринимателя. Под руководством наставников участники научатся выстраивать бизнес-модели, презентовать свои проекты разным целевым аудиториям, в том числе  и инвесторам, получат обратную связь и рекомендации от экспертов. А тех, кто решит продолжить работать в этом направлении, мы готовы сопровождать на всех стадиях развития проектов в Академпарке.

«Навигатор инноватора. Новосибирск» пройдет с 11 по 14 ноября на площадке «Точка кипения» (ул. Николаева, 11, 13-й этаж).

Участие в программе бесплатное, необходимо зарегистрироваться.

Прием заявок продлится до 31 октября 2019 года, результаты отбора будут опубликованы на сайте Открытого университета Сколково.

Фото: sk.ru

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