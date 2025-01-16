Производство автомобилей АвтоВАЗа подскочило на 40% за 2024 год

В 2024 году АвтоВАЗ установил новый рекорд за последние десять лет, увеличив производство автомобилей на 40% — до 525,53 тысяч штук. Наиболее популярными моделями стали Lada Granta, Vesta, Niva и Largus.

Несмотря на ожидаемое снижение продаж автомобилей в России в 2025 году, компания планирует произвести 500 тысяч машин и увеличить экспорт.

В 2024 году на рынке Российской Федерации было реализовано 458 933 коммерческих и пассажирских автомобилей LADA, что на 30,2% больше, чем в 2023 году.

Лидером продаж стала LADA Vesta, которая установила новый рекорд, реализовав 123 456 автомобилей за год. Это на 150,6% больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с момента запуска производства Vesta в 2015 году.

Стабильно высоким спросом пользуется LADA Granta, самая массовая и доступная модель на российском рынке. В 2024 году было продано 205 622 автомобиля этого семейства, что на 1 026 единиц меньше, чем в 2023-м.

Заметную роль в росте продаж LADA сыграло семейство Largus: за 12 месяцев было реализовано 16 650 пассажирских универсалов, что стало важным вкладом в успех бренда.

За минувший год поставки за рубеж выросли в 4 раза, а количество стран-импортеров расширилось до 20.

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