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«Спецавтохозяйство» переключает вывоз раздельных отходов на себя

  • 16/01/2025, 13:30
Автор: Оксана Мочалова
«Спецавтохозяйство» переключает вывоз раздельных отходов на себя
В течение двух месяцев региональный оператор заменит контейнеры сторонних организаций на свои

АО «Спецавтохозяйство» полностью возьмет на себя вывоз контейнеров для раздельного сбора отходов (СРО). На решение этой задачи в Новосибирске региональному оператору потребуется два месяца.

— Зеленые кубы и желтые сетки компании «Тайгер-Сибирь» не соответствуют нормативам, вывозить из них отходы крайне затруднительно. На сегодняшний день мы заменяем такие контейнеры на свои стандартные. Наши контейнеры для вторсырья синие, на них есть наклейка, на которой написано, что они для раздельного сбора отходов, — рассказал в прямом эфире программы «Регион LIFE» телекомпании ОТС генеральный директор АО «САХ» Александр Южаков.

Он добавил, что синие контейнеры с наклейками «САХ» начали устанавливать на мусорных площадках в сентябре 2024 года, после того как частная компания перестала вывозить вторсырье из своих емкостей. На сегодняшний день в Новосибирске, Краснообске и Кольцово насчитывается 587 синих контейнеров для пластика, жести, стекла и картона, принадлежащих региональному оператору. Их вывозит специальный мусоровоз регоператора.

Южаков добавил, что 22 синих контейнера пришлось демонтировать по заявлению потребителей, а также из-за ненадлежащего использования.

— Случалось, что их по незнанию закидывали яичной скорлупой, очистками и прочими твердыми коммунальными отходами, а кое-где намеренно сдирали наклейки и использовали как обычные. Демонтаж был крайней мерой, — уточнил он.

Напомним, в конце октября стало известно, что вывоз раздельно собранных отходов из контейнеров и сеток, установленных в Новосибирске ООО «Тайгер-Сибирь», не производится. Об этом сообщили представители компании «Арктика Сити», которая ранее работала на рынке переработки отсортированного вторсырья. Как заявили в компании, с января 2022 года компания «Тайгер-Сибирь» осуществляла перевозки РСО за свой счет, а это гарантированные убытки. В 2022 году о проблемах с транспортировкой раздельно собранных отходов редакции рассказывал и директор ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман.

Ранее редакция сообщала, что в квитанции новосибирцев по ЖКХ планируют добавить еще одну услугу. Региональных операторов предлагают обязать создавать и содержать контейнерные площадки для мусора.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : раздельный сбор отходов вывоз мусора


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