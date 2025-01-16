Желаемый уровень МРОТ в Новосибирске превышает реальный почти в три раза

За год минимальный размер оплаты труда в Новосибирске прибавил почти 20% и в настоящий момент составляет 19 242 рублей, что на три тысячи меньше средних показателей по России. И многие горожане уверены, что этого недостаточно. Так, по мнению новосибирцев средний размер МРОТ должен быть 51 300 рублей. Об этом рассказали аналитики SuperJob.

— В Новосибирске желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 51 300 руб., в сентябре 2024 года эта сумма была равна 50 900 руб., в декабре 2023 года – 41 200 руб., а в августе того же года – 40 800 руб., — уточнили специалисты онлайн-платформы.

Аналитики добавили, что самый большой размер ожидаемого МРОТ указывают москвичи. Жители столицы считают, что этот показатель в среднем должен составлять 61800 руб. в месяц при ныне действующем — 32916 руб. На второй позиции расположился Хабаровск, где жители хотели бы видеть минимальный размер оплаты труда на уровне 59000 рублей в месяц. Третий — Санкт-Петербург (58500 руб. при нынешних 28750 руб.).

Ранее редакция сообщала о том, что предложения по зарплатам выросли за год на 36% в Новосибирской области. В среднем работодатели предлагают зарплату в 63,5 тысячи рублей.