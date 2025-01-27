Производство добрых дел: как угольщики вносят вклад в развитие региона

О том, как важно в нынешнее время вести социально ответственный бизнес, говорят «из каждого утюга». Но искреннюю идею заботы о людях, создания для них комфортных условий и повышения качества жизни преследуют далеко не все компании. Одним из примеров успешного социального партнерства является деятельность Группы «Сибантрацит» на территории своего присутствия – в Искитимском районе.

Системная благотворительная деятельность, которая охватывает все социальные сферы – результат многолетней работы и тесного сотрудничества не только с органами власти, но и местными жителями.

Надежное партнерство

Ежегодно «Сибантрацит» заключает соглашения о социально-экономическом взаимодействии с администрацией Искитимского района и шестью муниципалитетами: р.п. Линево и администрациями Листвянского, Евсинского, Гусельниковского, Усть-Чемского, Тальменского сельсоветов.

Местные депутаты и главы муниципалитетов хорошо зная потребности жителей и острые проблемы социальных учреждений, разрабатывают планы мероприятий, и в соответствии с ними компания оказывает финансовую поддержку.

В 2024 году в рамках соглашений о социально- экономическом взаимодействии Группа «Сибантрацит» выделила Искитимскому району порядка 47 млн рублей. В них входит помощь администрации, муниципалитетам и благотворительный уголь. Более 200 млн рублей направлено за последние пять лет.

Проекты, которые реализуются в рамках данных соглашений, охватывают практически все сферы. В первую очередь – это создание комфортной среды, в том числе благоустройство территорий, проведение ремонтов образовательных учреждений, Домов культуры и других социальных объектов.

Одним из таких масштабных проектов в 2024 году стал ремонт досугового центра в селе Гусельниково.

«Здание обшили, утеплили, отремонтировали фасад. Теперь досуговый центр вписывается в современный облик села, на него приятно смотреть. Также на средства компании провели ремонт в нескольких кабинетах центра», — рассказала глава сельсовета Наталья Ермачек.

Приятным подарком к 35-летнему юбилею гимназии №1 в р.п. Линево стала обновленная входная зона. В рамках соглашения в учреждении провели капитальный ремонт парадного крыльца и тамбура.

В 2024 году на ст. Евсино появилась современная спортивная площадка. Теперь в населенном пункте есть еще одно место, где подрастающее поколение (и не только) могут заниматься физкультурой и укреплять свое здоровье.

«Сибантрацит» также уделяет должное внимание поддержке образования и культуры. При финансовой помощи компании проводятся капитальные и косметические ремонты в учреждениях, обновляются учебная и материально-техническая базы.

Более 1 млн рублей было направлено на приобретение компьютеров, ноутбуков и принтеров для школ №1 и №4 р.п. Линево, а также школ с. Белово и п. Листвянский. Новую мебель закупили в евсинскую, тальменскую и беловскую школы.

Без внимания компании не остаются и дошкольные образовательные учреждения. В детском саду «Журавлик» ст. Евсино теперь есть новый современный пароконвектомат – профессиональная печь для приготовления вкусной и полезной пищи.

Несколько детских садов смогли обновить уличное оборудование. На площадках появились новые игровые формы: домики, песочницы – все необходимое для увлекательных игр во время прогулок.

Светильники, посуда, постельное белье, полотенца, игрушки и конструкторы – все это регулярно требует обновления в любом детском саду. Но зачастую бюджетных средств на эти цели недостаточно. И финансовая поддержка «Сибантрацита» – здесь как нельзя кстати.

В Искитимском районе много талантливых детей, которые успешно представляют регион на всероссийских и даже международных конкурсах и соревнованиях. Это юные артисты, музыканты, спортсмены и даже инженеры. Таким молодым дарованиям «Сибантрацит» регулярно помогает делать шаги навстречу успеху.

В учреждения культуры и музыкальные школы, в которых занимаются ребята, закупают звуковое оборудование, музыкальные инструменты. Для художественных коллективов отшивают концертные костюмы.

В 2024 году более 1 млн рублей было направлено на обновление звуковой аппаратуры в Центре развития культуры Искитимского района. Директор учреждения Светлана Гетманская отмечает ценность поддержки компании именно в системной работе в этом направлении:

«Ежегодно «Сибантрацит» помогает учреждениям культуры района, за что мы особо благодарны. В этом году мы приобрели новое звуковое оборудование. Для нас это огромная помощь. Сейчас один профессиональный микрофон стоит более 200 тысяч рублей. У нас в коллективе занимается более 30 ребятишек. А микрофонов всего 8. Когда у детей есть возможность петь в хорошие, профессиональные микрофоны и выступать в красивой одежде – они чувствуют себя настоящими артистами, у них есть желание расти и развиваться».

Для детских музыкальных школ р.п. Линево и с. Тальменка закупили музыкальные инструменты и пошили концертные костюмы почти на 2 млн рублей.

При поддержке компании детские творческие коллективы и спортивные команды приняли участие в конкурсах и турнирах всероссийского и международного уровня и достойно представили Искитимский район и всю Новосибирскую область. Так, например, в ноябре 2024 года детский оркестр русских народных инструментов Линевской детской школы искусств получил Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Оркестр впервые смог принять участие в конкурсе международного уровня, проходящем так далеко от дома.

В рамках соглашения с администрацией Искитимского района добывающие активы «Сибантрацита» – «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» традиционно выделяют уголь на проведение отопительного сезона.

Особое внимание компания уделяет вопросам экологии. Регулярное озеленение территорий, проведение различных экологических акций – важный пункт социальной деятельности Группы «Сибантрацит».

За 2024 год компания организовала на территории две масштабные высадки деревьев. Зеленым барьером укрыли ст. Евсино, высадив 400 крупномерных пирамидальных тополей. На эти цели компания направила более 3 млн рублей.

Еще одну акцию организовали летом в Линево. На центральных улицах и во дворах высадили около 2 тыс. деревьев и кустарников. А в завершении акции для юных линевцев «Сибантрацит» устроил большой детский праздник с игровой программой и памятными подарками.

Автор фото: Алексей Танюшин

«Разрез Колыванский» (входит в Группу «Сибантрацит») осенью 2024 года высадил аллею из пирамидальных тополей в д. Ургун. Стоит отметить, что во всех экологических акциях к сотрудникам компании с большим удовольствием присоединяются и местные жители.

Поддержка территорий не ограничивается только мероприятиями в рамках заключенных соглашений. «Сибантрацит» продолжает реализацию собственных социальных и благотворительных программ.

Грантовый конкурс «Регион возможностей», который проводится Фондом «Сибантрацит Содействие» уже известен далеко за пределами региона. Получить грант на реализацию своей общественно значимой инициативы могут жители Искитимского района, некоммерческие организации и юридические лица. Конкурс проводится с 2021 года. За это время компания неоднократно увеличивала сумму гранта. В 2024 году организации и учреждения могли получить поддержку в размере 500 тыс. рублей, а жители района — до 100 тыс. рублей. В итоге было реализовано 19 проектов на сумму свыше 4 млн рублей.

70 социально значимых проектов реализовано в Искитимском районе за время существования конкурса «Регион возможностей».

Каждый год Группа «Сибантрацит» поздравляет первоклассников. 1 сентября порядка 500 детей из 17 районных школ получили подарочные наборы.

Не забывает компания и о старшем поколении. Ко Дню Победы ветераны и труженики тыла получают продовольственные наборы.

В прошлом году был запущен проект «Дни культуры с Сибантрацитом». Пенсионеры из отдаленных сел и деревень Искитимского района получили возможность бесплатно побывать в ведущих театрах Новосибирска. В течение года было организовано 11 поездок, в которых приняли участие более 300 человек.

В наступившем году компания продолжит реализацию своих социальных и благотворительных программ, ведь одна из приоритетных задач компании – повышение качества жизни людей в Искитимском районе.