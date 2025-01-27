Самозапрет на покупки планируют ввести на маркетплейсах

Бесконтрольные покупки на маркетплейсах чреваты финансовыми и личными проблемами. В этом уверен вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, который и предложил обязать маркетплейсы ввести функцию, позволяющую пользователям вводить самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит. Письменный запрос такого содержания он направил в Минэкономразвития. Об этом рассказали в пресс-службе фракции.

В качестве доводов парламентарий привел данные социологического опроса ВЦИОМ. Из данных опроса следует, что 71% россиян совершали покупку на маркетплейсах в 2023 году не менее одного раза. А больше половины людей совершают такие покупки несколько раз в месяц и чаще. Таким образом, у многих покупателей появляется зависимость от онлайн-покупок на маркетплейсах, что, в свою очередь, приводит к финансовым проблемам и портит отношения с близкими людьми, уверен Даванков.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко к данной инициативе отнесся скептически.

— Это очень похоже на самый обычный хайп… Более чем очевидно, что никто и никогда не будет устанавливать никаких самозапретов на маркетплейсах. Такой закон никогда не примут. Маркетплейсы хорошо наполняют бюджет и это всем выгодно. Если ввести такое ограничения, то следующий этап какой? Запрет всей наружной рекламы, чтобы она не навязывала людям ненужные товары? — рассуждает эксперт.

Напомним, с 1 марта 2025 года вступает в силу закон о самозапрете на кредиты. С этого момента заявление о самозапрете можно будет подать через портал «Госуслуги». Такая отсрочка нужна, чтобы принять ряд нормативных актов и технологически донастроить «Госуслуги». МФЦ должны реализовать возможность самозапрета до 1 сентября 2025 года. К этому времени им необходимо подготовить системы и своих сотрудников к бесперебойному приему заявлений.

Ранее редакция сообщала о том, что продавцы маркетплейсов планируют заходить в розницу.