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Синоптики обещают очередное потепление в Новосибирске

  • 27/01/2025, 10:00
Синоптики обещают очередное потепление в Новосибирске
Температура воздуха превысит климатическую норму на 6 градусов

Запоздалые крещенские морозы ненадолго заглянули в Новосибирск. Уже вчера столбик термометра поднялся до -12 С. Эта тенденция продолжится и сегодня к вечеру температура вновь будет выше нормы на 4-6 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Возвращается период хорошей, теплой погоды, но ненадолго, начиная с понедельника температура будет выше нормы на четыре, а в последующем даже на 6 градусов, опять будет температура близка к оттепельной, — сказал он ТАСС.

Роман Вильфанд уточнил, что морозная сибирская погода сохранится лишь на Таймыре, где вплоть до 28 января значения будут на 7-8 градусов ниже нормы, в диапазоне 36-41 градуса мороза.

Достаточно теплое начало новой рабочей недели обещает новосибирцам и Яндекс Погода. Вплоть до пятницы температура воздуха в столице Сибири будет держаться в районе -10 С. В субботу столбик термометра понизится до -22С, а в воскресенье вновь поднимется до -10С.

Ранее температура в Новосибирске превысила климатическую норму почти на двадцать градусов.

фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погода


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